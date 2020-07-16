Претендент на пост главы Коми предложил переименовать улицу в Сыктывкаре

Кандидат на пост главы Коми от партии «Зеленая альтернатива» Виктор Бетехтин предложил переименовать улицу в Сыктывкаре. Об этом сообщают в группе партии «ВКонтакте».

Виктор Бетехтин считает, что улице Карла Маркса нужно дать имя Алексея Иосифовича Терентьева.

- Одним из тех, кем гордится Коми является Алексей Иосифович Терентьев – заслуженный эколог, один из главных ухтинских борцов за охрану природы. Благодаря его стараниям в свое время удалось отстоять окрестности Ухты, где чиновники задумывали строить цементный и глиноземный заводы. Карл Маркс не имеет никакого отношения к Коми и никогда не был в нашей республике! А Алексей Иосифович внёс огромный вклад в ее развитие и сделал все, чтобы мы дышали чистым воздухом и жили в экологически чистой среде! - написано в посте.

В ближайшее время Виктор Бетехтин планирует создать петицию о переименовании улицы.

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