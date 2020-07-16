2020-07-16T13:58:24+03:00
Общество

Спасатели из Коми помогут с ликвидацией нефтяного пятна в Норильске

Они отправятся туда на два месяца
Дарья ЮДИНА
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Усинские спасатели помогут с ликвидацией нефтяного пятна в НорильскеУсинские спасатели помогут с ликвидацией нефтяного пятна в Норильске
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Из Коми в Норильск отправили спасателей, чтобы помочь с ликвидацией нефтяного пятна. Об этом пишет «Усинск.Онлайн».

Из Усинска специализированное аварийно-спасательное формирование «Природа» отправилось в Норильск, чтобы помочь с ликвидацией разлива дизельного топлива.

Уже больше месяца собирают нефтесодержащие продукты из рек и почвы. Теперь необходимо восстановить окружающую среду, а чтобы ускорить этот процесс, компания «Норильский Никель» обратилась за помощью к нашим спасателям.

СПАСФ «Природа» подготовило к отправке в Норильск всю свою лучшую специализированную технику и оборудование: пять моторных лодок, семь нефтесборочных насосов, 14 мотопомп, 800 метров боновых заграждений и три километра пожарных рукавов. Кроме техники у усинских спасателей большой опыт работы в этом направлении: уже в течение 27 лет ликвидируют десятки подобных аварий, очищают ручьи и реки от загрязнений нефтесодержащими продуктами на территории Коми и Ненецкого автономного округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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