2020-07-16T17:14:12+03:00
Общество

Усатый-полосатый музейный хранитель

В музее Сыктывдинского района особый «гендиректор» кот Пас
Дарья ЮДИНА
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Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"
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У музея-театра «Булгаковский дом» есть кот Бегемот, у музея современного искусства «Гараж» - хвостатый сотрудник по кличке Гараж. Музей истории и культуры Сыктывдинского района имени Э.А. Налимовой тоже в этом списке. Там посетителей встречает замурчательный «генеральный директор» - пушистик Пас. В честь Дня рождения музея (15 июля учреждение исполнился 21 год) «Комсомолка» рассказывает о Пасе.

Большеглазый котенок сразу влился в коллектив. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

Большеглазый котенок сразу влился в коллектив. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

От малютки-пушистика до солидного гендиректора

Полосатый большеглазый котенок появился в музее год назад. Муниципальному учреждению его подарила друг музея — Светлана Береснева.

Малютка-котофей очень быстро влился в рабочий коллектив и стал своим. Назвать котенка решили Пасом. Пас в переводе с коми отметина, и мурлыка стал «отметиной», талисманом музея.

Пас также отвечает за сохранность экспонатов. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

Пас также отвечает за сохранность экспонатов. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

Меньше чем год Пас дорос до должности «гендиректора». У него много обязанностей: Пас встречает гостей, контролирует процесс работы всех сотрудников музея, даёт оценку, следит за сохранностью музейных экспонатов. Еще кот взял на себя обязанности антистресс-мяунджера: он в учреждении главный по потягушкам и мурлыканью.

Пас следит за работой сотрудников. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

Пас следит за работой сотрудников. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

Свой среди всех

К Пасу все относятся с любовью и нежностью. Правда, его котейшество не всегда бывает в хорошем расположении духа. Посетители, которые видят Паса впервые и с детской непосредственностью пытаются его погладить, могут в ответ заработать царапины.

Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

В то же время Пас лучший экскурсовод для ребят. Дети с восторгом реагируют на кота и готовы часами бегать с ним по музею.

Среди сотрудников музея Пас выделяет заместителя директора Никитенко Веру Петровну. Вера Петровна выводит его гулять на улицу, чешет ему шерстку и балует вкусностями.

Один из любимых экспонатов Паса - ткацкий станок. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

Один из любимых экспонатов Паса - ткацкий станок. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

Иногда Пас заставляет своих коллег поволноваться. Однажды весной полосатый сотрудник сидел на балконе второго этажа музея и наблюдал за птицами. В один момент он, взмахнув лапами, полетел вниз. Благо, как истинный кот, Пас приземлился на все четыре лапы и не пострадал.

В музее Выльгорта есть свой тигр. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

В музее Выльгорта есть свой тигр. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

Что касается экспонатов, то Пас по-особенному относится к двум из них: к чучелу медведя и ткацкому станку. Усатый сотрудник музея часто обнюхивает чучело бурого медведя и пытается подружиться. А ткацкий станок любимое место для отдыха: Пас обожает под ним дремать, восстанавливаясь после тяжелых трудовых будней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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