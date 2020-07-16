Усатый-полосатый музейный хранитель

У музея-театра «Булгаковский дом» есть кот Бегемот, у музея современного искусства «Гараж» - хвостатый сотрудник по кличке Гараж. Музей истории и культуры Сыктывдинского района имени Э.А. Налимовой тоже в этом списке. Там посетителей встречает замурчательный «генеральный директор» - пушистик Пас. В честь Дня рождения музея (15 июля учреждение исполнился 21 год) «Комсомолка» рассказывает о Пасе.

Большеглазый котенок сразу влился в коллектив. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

От малютки-пушистика до солидного гендиректора

Полосатый большеглазый котенок появился в музее год назад. Муниципальному учреждению его подарила друг музея — Светлана Береснева.

Малютка-котофей очень быстро влился в рабочий коллектив и стал своим. Назвать котенка решили Пасом. Пас в переводе с коми отметина, и мурлыка стал «отметиной», талисманом музея.

Пас также отвечает за сохранность экспонатов. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

Меньше чем год Пас дорос до должности «гендиректора». У него много обязанностей: Пас встречает гостей, контролирует процесс работы всех сотрудников музея, даёт оценку, следит за сохранностью музейных экспонатов. Еще кот взял на себя обязанности антистресс-мяунджера: он в учреждении главный по потягушкам и мурлыканью.

Пас следит за работой сотрудников. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

Свой среди всех

К Пасу все относятся с любовью и нежностью. Правда, его котейшество не всегда бывает в хорошем расположении духа. Посетители, которые видят Паса впервые и с детской непосредственностью пытаются его погладить, могут в ответ заработать царапины.

Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

В то же время Пас лучший экскурсовод для ребят. Дети с восторгом реагируют на кота и готовы часами бегать с ним по музею.

Среди сотрудников музея Пас выделяет заместителя директора Никитенко Веру Петровну. Вера Петровна выводит его гулять на улицу, чешет ему шерстку и балует вкусностями.

Один из любимых экспонатов Паса - ткацкий станок. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

Иногда Пас заставляет своих коллег поволноваться. Однажды весной полосатый сотрудник сидел на балконе второго этажа музея и наблюдал за птицами. В один момент он, взмахнув лапами, полетел вниз. Благо, как истинный кот, Пас приземлился на все четыре лапы и не пострадал.

В музее Выльгорта есть свой тигр. Фото из группы "Музеи Сыктывдина" "ВКонтакте"

Что касается экспонатов, то Пас по-особенному относится к двум из них: к чучелу медведя и ткацкому станку. Усатый сотрудник музея часто обнюхивает чучело бурого медведя и пытается подружиться. А ткацкий станок любимое место для отдыха: Пас обожает под ним дремать, восстанавливаясь после тяжелых трудовых будней.

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