2020-07-23T11:06:14+03:00
Общество

Коронавирус в Коми 23 июля 2020 года: 45 новых случаев заболевания

Выздоровели 72 человека
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Сегодня в Коии зафиксировали 72 новых случая выздоровления от коронавирусаСегодня в Коии зафиксировали 72 новых случая выздоровления от коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные в «ковидной» статистике по стране. Сегодня в России количество случаев заражения выросло на 5848, в Коми - на 45. Всего с начала пандемии в республике выявили 4911 случаев инфицирования.

Выздоровели еще 72 человека. Всего в республике от COVID-19 вылечились 3035 человек. Количество летальных исходов осталось прежним - 40.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Напомним, что вакцинация от COVID-19 в Коми может начаться уже в августе. Об этом заявил глава федерального минздрава Михаил Мурашко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники сыктывкарских аптек не соблюдают масочный режим

Нарушителей накажут (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Республике Коми 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Долгих: Путин - не только сын солдата, он - глава России. И с его решением я согласен
Участник Великой Отечественной, который сидел рядом с президентом на Параде Победы, экс-кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС рассказал обозревателю kp.ru Александру Гамову, как он относится переносу шествия Бессмертного полка
Новости 24