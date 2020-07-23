Коронавирус в Коми 23 июля 2020 года: 45 новых случаев заболевания

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные в «ковидной» статистике по стране. Сегодня в России количество случаев заражения выросло на 5848, в Коми - на 45. Всего с начала пандемии в республике выявили 4911 случаев инфицирования.

Выздоровели еще 72 человека. Всего в республике от COVID-19 вылечились 3035 человек. Количество летальных исходов осталось прежним - 40.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Напомним, что вакцинация от COVID-19 в Коми может начаться уже в августе. Об этом заявил глава федерального минздрава Михаил Мурашко.

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