2020-07-23T15:30:50+03:00
Общество

Коми выделят 17,6 млн рублей на улучшение жизни 1,5 тысяч семей

Республика получила грант
Дарья ЮДИНА
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Коми выиграла 17,6 млн рублей. Их потратят на проект "Успешная семья"Коми выиграла 17,6 млн рублей. Их потратят на проект "Успешная семья"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Республика выиграла в конкурсе инновационных социальных программ. Конкурс проектов проводил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На реализацию проекта "Успешная семья" выделят 17,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба минтруда Коми.

Этот проект направлен на сокращение бедности семей с детьми и будет реализован в 2020-2021 годах. Он предусматривает реализацию социальных контрактов и услуг.

- В рамках «Успешной семьи» планируется внедрить технологию наставничества: с семьями, которые заключат социальный контракт на развитие собственного дела, будут делиться своим опытом добровольцы из числа предпринимателей. Кроме этого, специалисты помогут родителям найти подходящую работу с дальнейшим трудоустройством, окажут содействие в прохождении обучения или переобучения по востребованным на рынке труда профессиям. Вместе с тем будет создана единая система информирования таких семей о возможности получения государственной социальной помощи, в том числе – на основании социального контракта, – рассказали в минтруде Коми.

Там также добавили, что благодаря реализации комплекса мер «Успешная семья» более 1,5 тыс. семей с детьми в Коми улучшат свое материальное положение. Кроме того, около 50 руководителей и специалистов организаций из различных ведомств и учреждений пройдут подготовку на базе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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