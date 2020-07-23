Коми попала в число регионов с высокой заболеваемостью алкоголизмом

Минздрав обнародовал данные об уровнях заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, в регионах. Коми попала в число регионов, где алкоголиков много. Об этом сообщает «Russia Today».

Самый высокий уровень заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости, был зафиксирован на Чукотке. Далее идут Ненецкий АО (141,5), Пензенская (123,5), Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.

Также высокий уровень заболеваемости минздрав зафиксировал в Якутии (112,5 случая на 100 тыс. населения), Коми (105), Забайкальском (94,7) и Хабаровском (93,8) краях и в Орловской области (93,3).

Самый низкий уровень зафиксирован в Ингушетии (0,4), Чечне (2,1), Дагестане (10,1), Краснодарском крае (13) и Санкт-Петербурге (13,7). Кроме того, в десятку регионов с низким уровнем заболеваемости алкоголизмом попала ещё одна республика Северного Кавказа — Карачаево-Черкесия (15,5 случая на 100 тыс. населения).

Всего в 2019 году в России впервые с такими проблемами на учёт встали 70,9 тыс. человек. Это на 5 тыс. меньше, чем годом ранее.

За последние 15 лет уровень заболеваемости в целом по стране снизился в три раза. Так, в 2005 году он составил 147,4 случая на 100 тыс. населения, а в 2019-м — 48,3.

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