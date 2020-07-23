В Ухте полицейские полезли на балкон к лжетеррористу

В Ухте правоохранители задержали лжетеррориста. Об этом пишет «PRO город Ухта».

Вчера днем в дежурно-диспетчерскую службу позвонил мужчина и сообщил о том, что заминировал 21 дом по улице 30 лет Октября. На место экстренно выехали все спецслужбы города. Территорию вокруг дома оцепили, а жильцов не пускали в квартиры.

Подъезды осмотрели сотрудники полиции, МЧС и управления по делам ГО и ЧС. Также двор обследовал кинолог с собакой, обученной на поиск взрывчатых веществ. Стало ясно, что вызов ложный.

Полицейские установили по номеру телефона адрес звонившего. Экстренно спецслужбы выехали к вредителю в 22 дом по проспекту Космонавтов. Дверь оперативникам мужчина не открыл. Решили проникнуть в квартиру, расположенную на третьем этаже, через балкон.

Полицейские при помощи автолестницы забрались в квартиру. При задержании мужчина пытался оказать сопротивление и держал в руке нож. Правоохранители применили спецсредства и обезвредили злоумышленника.

Мужчину увезли сотрудники скорой медицинской помощи. Ему предстоит пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя и психотропных веществ, а также пройти обследование на психо-эмоциональное сстояние.

Сейчас проводится процессуальная проверка.

— Действия злоумышленника квалифицируются по 207 статье УК РФ – «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений». Если молодой человек окажется психически здоровым, то санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, - прокомментировал начальник штаба ОМВД России по Ухте Артем Мухин.

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