В Усинске сегодня начнут работать кафе и рестораны

В Усинске с сегодняшнего дня могут вернуться к работе организации общественного питания. Такое решение приняли на заседании муниципального штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Усинск.Онлайн».

Об открытии предприниматели должны письменно уведомить администрацию. Бизнесмены должны организовать «входной фильтр» с обработкой рук антисепиками и измерением температуры. Также они обязаны обеспечить персонал запасом средств индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами. Столы для посетителей должны быть размещены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. В кафе и ресторанах работники должны ежедневно убираться и проводить дезинфекцию поверхностей каждые 2-4 часа. Предприятиям рекомендовали по возможности проветривать рабочие места каждые два часа, а также применять устройства обеззараживания воздуха. При мытье посуды рекомендуется также использовать дезинфицирующие средства в соответствии с инструкцией.

Вопрос об открытии фитнес-клубов и залов рассмотрят в августе. Штаб Усинска решил последовать рекомендациям Роспотребнадзора и возвращать город к обычной жизни поэтапно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Коми 30 июля 2020 года: две новые смерти

Выздоровели еще 98 человек (подробности)