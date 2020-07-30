2020-07-30T12:07:58+03:00
Общество

Терапевтическое отделение в Воргашоре хотят открыть до конца августа

Главврач Сергей Бакаев рассказал, какие проблемы сейчас решает больница
Дарья ЮДИНА
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Фото со страницы Игоря Гурьева "ВКонтакте"Фото со страницы Игоря Гурьева "ВКонтакте"
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Мэр Воркуты Игорь Гурьев встретился с главным врачом Воркутинской больницы скорой медицинской помощи Сергеем Бакаевым. Глава городской администрации узнал, какие проблемы сейчас решает медучреждение. Ответы на некоторые вопросы Игорь Гурьев опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

В частности, Сергей Бакаев сообщил, что в больнице Воргашора сейчас работает вторая бригада скорой помощи. Круглосуточное терапевтическое отделение, для плановой медицинской помощи планируется открыть до конца августа.

Также в этом году хотят отремонтировать дорогу в больничном городке.

- В текущем году планируется частичное восстановление дорожного полотна. На следующий год готовятся документы для масштабного благоустройства территории, в том числе асфальтовые работы.

Вопрос с ремонтом компьютерного томографа также решается: на днях должны подписать договор с подрядчиком. Для воркутинцев есть и другая хорошая новость: ситуация по коронавирусу в муниципалитете значительно улучшилась, инфекционная больница в ближайшее время перейдёт в штатный режим работы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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