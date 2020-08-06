Депутат Госдумы Михаил Романов опроверг свое выдвижение от Коми

Михаил Романов. Фото с сайта внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа "Георгиевский"

Депутат Государственной Думы Михаил Романов, избранный по округу в Петербурге, заявил, что не планирует выдвигаться в следующий созыв парламента от Республики Коми. Об этом он сообщил ЗАКС.Ру.

По словам депутата, «Единая Россия» направила его в качестве уполномоченного помогать с проведением кампаний по выборам в регионе, назначенным на 13 сентября. Он уточнил, что речь идет об избрании депутатов в муниципалитеты и Государственный Совет республики.

- Видимо, новостей у кого-то не хватает, поэтому пишут. Я с февраля 2020 года являюсь уполномоченным партии по выборам в Республике Коми, - заявил парламентарий.

Михаил Романов уточнил, что уже несколько раз посещал Коми и будет продолжать свои визиты вплоть до проведения голосования. Депутат добавил, что в 2021 году намерен баллотироваться в Госдуму все также от Петербурга.

Ранее в Коми появились слухи о том, что Михаил Романов в следующий созыв Госдумы пойдет якобы от нашего региона.

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