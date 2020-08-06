Олега Михайлова не зарегистрировали для выборов главы Коми

Олег Михайлов не прошел регистрацию Фото: Дарья ЮДИНА

Сегодня Избирательная комиссия Коми провела очередное заседание. Заседание по выборам главы Коми ознаменовалось громкими обвинениями и спорами.

Оно началось с того, что в зал пришли некоторые кандидаты в Госсовет от КПРФ и активисты. В кабинет влезли не все, поэтому внезапные гости стали требовать зал побольше. Они ссылались на одни нормы, члены Избиркома - на другие. В итоге, зал менять не стали.

Андрей Никулин Фото: Дарья ЮДИНА

После слово взял член Избирательной комиссии Андрей Никулин. Он заявил, что подписи муниципальных депутатов, представленные четырьмя претендентами на пост губернатора, были собраны с нарушениями. В частности, по его мнению, нарушением было то, что нотариус из одного муниципалитета заверял подписи в другом. Часть собравшихся встретила этот и другие доводы аплодисментами, громкими комментариями и попытками вставить свое слово.

Члены Избиркома парировали тем, что норм, ограничивающих право нотариуса заверять подписи в другом районе, нет. Иных оснований для признания подписей недостоверными и незачтенными нет.

Дмитрий Митюшев призвал к порядку Фото: Дарья ЮДИНА

Также председатель комиссии Дмитрий Митюшев призвал собравшихся к порядку. Он подчеркнул, что на этом заседании могут присутствовать члены Избиркома, кандидаты на пост главы республики и журналисты. Те, кто не входит в этот список, тоже могут присутствовать на заседании, но должны за два дня до него письменно известить о своем желании.

После этого шум поулегся, и члены Избиркома продолжили рассматривать постановления. Постановления о регистрации Владимира Уйбы, Виктора Бетехтина, Андрея Никитина и Сергея Пономарева кандидатами на должность главы региона приняли. Секретарь Избирательной комиссии доложила, что эти претенденты собрали достаточно подписей для прохождения муниципального фильтра. Владимир Уйба как самовыдвиженец собрал 7271 подпись: требование недавно принятого закона было удовлетворено.

Часть подписей из 42 собранных командой Олега Михайлова забраковали: несколько признали недействительными, несколько не зачли из-за ошибки и «двойного» подписывания. Секретарь Избиркома Елена Баскакова пояснила, что муниципальные депутаты ранее отдали подписи за других претендентов.

Люди, поддерживающие Олега Михайлова, снова начали спорить. Они кричали: «Позор», «Допускай», «Это цирк». Активисты стали возражать, приводить аргументы о недостатках республиканского мунфильтра. Например, они заявили, что у претендентов нет возможности узнать, какой депутат за какого кандидата отдал подпись.

Сегодня в зале было много людей Фото: Дарья ЮДИНА

Олег Михайлов тоже молчать не стал.

- Мы видим работу одного технологического штаба, который продвигает четырех кандидатов. Это фактически нарушение закона о прозрачных и честных выборах. Цель этого штаба — устранение меня как единственного независимого кандидата на выборах главы Коми.

Дмитрий Митюшев ответил:

- У вас тактика выступать таким образом, что все вокруг неправы, а вы только правы. У нас есть основания для отказа регистрации. Мы руководствуемся законом и документами, которые были представлены. У вас не хватает подписей.

В итоге, Олега Михайлова не зарегистрировали как участника выборов губернатора. В них будут участвовать четыре человека: Виктор Бетехтин, Сергей Пономарев, Владимир Уйба и Андрей Никитин. Выборы пройдут 13 сентября.

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