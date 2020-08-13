Руководство СГУ им. Питирима Сорокина рассказало о судьбе фресок, обнаруженных при ремонте

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Недавно в старом корпусе Коми государственного педагогического института, сейчас принадлежащем СГУ им. Питирима Сорокина, рабочие обнаружили фрески советской поры. Руководство университета рассказало, какая судьба ждет эти фрески. Телеканал «Юрган» снял об этом сюжет.

Ректор СГУ им. Питирима Сорокина Ольга Сотникова сообщила, что в университете сначала определят, какую ценность имеют фрески. Если выяснится, что они имеют какую-то художественную ценность, их закрашивать не будут. В таком случае неожиданную находку отреставрируют, а дизайн стелы изменят.

- Если изображения как-то связаны с историей пединститута (есть такие подозрения), то фрески восстановят не полностью, а потом снимут на видео или сделают фото, чтобы представлять их посетителям музейного комплекса, - сказала ректор.

Есть вероятность, что фрески были созданы в 60-х годах прошлого века: именно тогда День Победы стал официальным праздником.

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