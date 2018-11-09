2018-11-09T16:42:58+03:00
Туризм

Фотограф Владимир Кочкин: "Плато Маньпупунер я снимал несколько дней"

Снимок столбов выветривания попал на международный конкурс фотографии
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: Владимир КочкинФото: Владимир Кочкин
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В марте 2018 года фотограф из Татарстана Владимир Кочкин запечатлел красоты плато Маньпупунер. Фото уже успело получить международное признание, а теперь попала на ХII международный фестиваль дикой природы The Golden Turtle («Золотая черепаха»).

Фотограф рассказал «КП-Коми» о своей работе «Дыхание севера» и ответил тем, кто считает, что этот снимок не обошелся без использования фотошопа.

Давно ли вы занимаетесь фотографией?

Фотографией занимаюсь еще со школьных времён. Мои родители увлекались фотографией и дома были камеры и оборудование для проявки и печати плёнки.

Как вы попали на плато Маньпупунер?

Я давно увлекаюсь туризмом, и поход на Маньпупунёр был для меня давней мечтой. Но было сложно найти единомышленников. В интернете увидел, что красноярский клуб "Триконя" собирается в лыжный поход и присоединился к ним.

Как проходила съемка столбов выветривания?

Столбы выветривания я снимал двое суток. В поисках "того самого" кадра несколько раз снимал на восходе и закате. Но ночь облачная погода никак не давала возможность поснимать звёзды. Внезапно на вторую ночь погода наладилась, закончилась бесконечная метель и открылось звёздное небо, а затем появилось северное сияние. Именно тогда и получилось сделать этот снимок

В комментариях к снимку многие пишут, что создание фотографии не обошлось без использования фотошопа. Как вы реагируете на подобные заявления?

К таким заявлениям отношусь абсолютно спокойно. Это панорамная фотография, которая была склеена из двух кадров в Adobe Lightroom, там же был поправлен контраст и экспозиция. Каких-то кардинальных изменений не было. Природа сама умеет творить чудеса, нам остаётся лишь наблюдать за ними и стараться передать зрителям.

Справка «КП-Коми»

Международный фестиваль «Золотая черепаха» существует с 2006 года. В 2017 году Фестиваль стал официальным событием Года экологии в России. За 12 лет в нем приняли участие более 11 000 авторов из 120 стран мира, прислав на конкурс более 100 тысяч работ.

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