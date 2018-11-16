Поиски пропавшей ухтинки Анастасии Щетининой - ФОТО

Поиски тела 38-летней ухтинки Анастасии Щетининой продолжаются. Сегодня в течение дня сотрудники спасательных служб и аквалангисты-добровольцы вели поиски тела в реке в районе села Усть-Ухта.

Фото: группа "Информационная программа День" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Следственный эксперимент показал, что именно в этом месте предпогалаемый убийца и его сообщница выбросили в воду чемодан с трупом.

Напомним, Анастасия Щетинина бесследно пропала утром 9 ноября после того как отвела сына в школу. Следствие связывает ее исчезновение с запланированным убийством. Под подозрением оказался бывший муж Анастасии Щетининой. Супруги разводились и оба готовились к разделу имущества.

Фото: группа "Информационная программа День" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Предполагается, что бывший муж поджидал Анастасию в подъезде, зашел вместе с ней в квартиру и задушил. Тело он упаковал в большой чемодан. Возле подъезда преступника поджидал автомобиль, за рулем которого находилась его новая подруга. Сообщники вывезли чемодан с трупом за город и бросили в речку.

Фото: группа "Информационная программа День" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Сегодня будет избрана мера пресечения для обоих подозреваемых.