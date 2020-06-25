В Воркуте ещё 41 человек заболел коронавирусом

В Воркуте сегодня зарегистрировали ещё 41 случай заражения COVID-19 и новый летальный исход. Всего в заполярном городе с начала пандемии выявили 1139 случаев заражения и восемь смертей.

На данный момент под наблюдением медиков из-за подозрений на коронавирус находится 199 взрослых и пять детей. Всего в Воркуте выздоровели 282 человека.

Напомним, что в Коми сегодня лабораторно подтвердили ещё 64 случая заражения коронавирусом. Количество выздоровевших выросло на 38. Всего в республике выявили 3050 случаев заражения, 29 смертей, 1343 выздоровевших.

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