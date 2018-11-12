Ноябрьфест по-коми: на Удоре варят капусту по рецептам ХIХ века

Наступили первые морозы, а значит самое время готовить пуэм кэчан (в переводе с коми «вареная капуста» - ред.).

Сегодня, как и 100 лет назад, в деревнях Республики Коми женщины варят капусту по рецептам, которым больше 150 лет.

Капуста, вода, соль - все, что нужно для приготовления блюда. Фото Светланы ИгушевойФото: Предоставлено "Комсомолке"

Просто добавь воды

Для наших предков приготовление овощной закуски превращалось в ритуал, который символизировал переход от осени к зиме. Хозяйки одного или нескольких дворов собирались вместе, разводили костер, водружали на него чугунный чан. О том, как готовили национальное блюдо в середине прошлого века, вспоминает уроженка Удорского района Марина Костюк:

- В чан с водой бросали веточку смородины и доводили до кипения. Затем на несколько минут в бурлящую воду опускали целые кочаны капусты. Запах разносился по всей округе - это запах моего детства! Готовили такую капусту прямо на улице, в огородах. Поэтому, наверно, и неповторим вкус и аромат такой капусты, приготовленной на костре.

Традиция варить капусту на костре сохранилась только в деревнях по реке Вашка. Фото Руслана АртемьеваФото: Предоставлено "Комсомолке"

Отварная капуста была одним из основных блюд на столе у коми. Фото Светланы ИгушевойФото: Предоставлено "Комсомолке"

После варки капусту доставали из чана и выкладывали остывать на длинные столы, установленные под открытым небом. Дав кочанам немного остыть, их разрезали на четыре части, присаливали и укладывали слоями в деревянные бочки. Таким образом национальная закуска хранилась всю зиму в неотапливаемом коридоре.

Коми мейнстрим

- Пуэм капуста — источник клетчатки и витамина С. Она была одним из основных блюд на столе коми народа всю зиму. Хозяйки любили выставлять это домашнее угощение на стол, провожая сыновей в армию. В советское время варку капусты планировали на 7-8 ноября, праздничные дни селяне проводили с пользой, готовясь к зиме, - рассказывает директор Национального музея Удорского района Валентина Солдатенко. - В удорских деревнях, преимущественно расположенных в долине реки Вашка, капусту варят до сих пор. Причем, по тем рецептам, по которым варили их деды и прадеды в 19 веке.

Капусту оставляют остывать под открытым небом, а потом складывают в бочки и присаливают. Фото Руслана АртемьеваФото: Предоставлено "Комсомолке"

На минувших выходных капусту варили варили в селе Важгорт, деревнях Муфтюга и Выльгорт. Родители передают традицию своим детям, а те, перенимая гастрономическую науку, не забывают делать селфи на фоне кипящих чугунов. Ну чем не мейнстрим для коми блогосферы?

Из истории вопроса

Когда в Коми стали варить капусту, сегодня никто не знает. Служители Нацционального музея Удорского района признались, что изучали вопрос возникновения аутентичного блюда, но не нашли корней:

- Самое раннее упоминание о пуэм кэчан в документах относится к 19 веку. Можно предположить, что на нашу землю эту традицию завезли гости Крещенской ярмарки, которая ежегодно проходила в селе Важгорт с середины 19 века до 1925 года.