2018-11-12T16:25:33+03:00
Общество

Из ректора - в президенты: Николай Цхадая покинул пост руководителя УГТУ

С 1 ноября исполнение обязанностей ректора УГТУ возложено на проректора Дмитрия Беляева
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Легендарный ректор УГТУ Николай Цхадая покинул свой пост, но был выбран президентом вуза. С 1 ноября исполнение обязанностей ректора УГТУ возложено на проректора Дмитрия Беляева приказом Министерства науки и высшего образования России. Об этом он сообщил «Комсомольской правде в Коми».

Сегодня, 12 ноября, на ученном совете УГТУ Николай Цхадая единогласно избран президентом вуза.

- Это позволяет сохранить авторитет и потенциал всех руководителей для того, чтобы это приносило пользу для высшего учебного заведения. Функции президента – представительство интересов университета в органах государственной власти, в крупных компаниях, участие в повышении эффективности управления вуза, - отметил Дмитрий Анатольевич.

Также на ученном совете была обновлена и сформирована управленческая команда университета. Когда будут выборы ректора, по словам Дмитрия Беляева, говорить преждевременно. Возможно, свежая информация по этому поводу появится в ближайшие две недели.

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