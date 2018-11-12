Из ректора - в президенты: Николай Цхадая покинул пост руководителя УГТУ

Легендарный ректор УГТУ Николай Цхадая покинул свой пост, но был выбран президентом вуза. С 1 ноября исполнение обязанностей ректора УГТУ возложено на проректора Дмитрия Беляева приказом Министерства науки и высшего образования России. Об этом он сообщил «Комсомольской правде в Коми».

Сегодня, 12 ноября, на ученном совете УГТУ Николай Цхадая единогласно избран президентом вуза.

- Это позволяет сохранить авторитет и потенциал всех руководителей для того, чтобы это приносило пользу для высшего учебного заведения. Функции президента – представительство интересов университета в органах государственной власти, в крупных компаниях, участие в повышении эффективности управления вуза, - отметил Дмитрий Анатольевич.

Также на ученном совете была обновлена и сформирована управленческая команда университета. Когда будут выборы ректора, по словам Дмитрия Беляева, говорить преждевременно. Возможно, свежая информация по этому поводу появится в ближайшие две недели.