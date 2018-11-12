«Волонтеры работают даже ночью». Как идут поиски бесследно пропавшей ухтинки

В пятницу в Ухте пропала 38-летняя Анастасия Щетинина. Вся Ухта сплотилась, чтобы отыскать молодую женщину, которую дома ждет 7-летний сын. В городе трудятся несколько поисковых групп, которые тесно работают с правоохранительными органами. О поисковой операции подробно рассказала сестра пропавшей Любовь Малкова.

Анастасия Щетинина вышла из дома No3 по улице Интернациональной еще 9 ноября. С тех пор о том, где находится молодая женщина, ничего не известно. На поиски молодой женщины каждый день выходят сотни волонтеров. Следственный отдел по Ухте провел процессуальную проверку этой информации. По ее результатам возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

- Поиски идут третий день. 9 и 10 ноября поиск вела поисковая дружина «Меридиан». Ребята в сотрудничестве с полицией проверили сразу же район дома Насти, близлежащие улицы, морг и больницы. 10 ноября вечером полицией был назначен куратор волонтеров-добровольцев - Евгений Ефимов: он молодой человек Анастасии. Мы с ним создали специальный чат в соцсетях для волонтеров и начали набирать людей для поиска. К утру набралось 500 человек, - рассказывает сестра пропавшей молодой женщины.

11 ноября утром совместно со следственным комитетом и МЧС волонтеры создали маршрут поиска. Встречу добровольцев организовали у ТЦ «Бенилюкс», где в последний раз видели Анастасию. Об этом свидетельствуют камеры видеонаблюдения. Именно с этой точки начались поиски, которые продолжались до 10 вечера. Многие волонтеры не прекратили шерстить улицы даже ночью.

- Сегодня, 12 ноября, поиски продолжаются с 10 часов утра и по настоящее время. Сейчас Настю ищут около 100 добровольцев. Кураторами назначены еще три человека, которые создали подробную карту поисков. Волонтеров меньше, но они трудятся. О материальной помощи пока не думаем. Однако нам советуют поразмыслить над этим, так как маме-пенсионерке Насти предстоят дорогостоящие суды, траты на оформление очень многих документов и прочие расходы, - подытожила Любовь.

Отметим также, что у Анастасии были сложные отношения с бывшим мужем, сообщают ухтинцы. В последние годы они судились из-за квартиры. Сейчас все версии пропажи молодой ухтинки проверяют следователи. Поиски продолжаются.