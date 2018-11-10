Ведущий Иван Ургант высмеял батюшку, который освящал дорогу из люка «Лексуса» в Коми

Известный ведущий и шоумен Иван Ургант не мог пройти мимо освящения дороги из люка топового внедорожника в Коми. После того, как видео со священником «триумфально» облетело все соцсети, высмеять его взялся гуру шуток Первого канала.

В рубрике «Это здорово» Иван Ургант высмеивает нелепости российской действительности. В один из эпизодов попал сюжет о том, как священник из люка «Лексуса» освятил дорогу в Коми. «Теперь мы знаем, что расход внедорожника - пять литров святой воды на 100 километров», - пошутил знаменитый ведущий.

Напомним, что 45-километровый участок дороги Ираель – Каджером (45,62 километра) торжественно открыли 30 октября. Священник освятил его из люка «Лексуса». Это стало предметом неодобрения и шуток обитателей соцсетей. По словам владыки Питиримаосвящение дорог и предприятий Коми – устоявшаяся практика сотрудничества церкви и государства. Кроме того, топовая машина принадлежит не духовенству, а строителям дороги. «Это же машина не наша, ее нам дали. Нам совершенно без разницы, на каком авто проехать, чтобы освятить дорогу», - отметил архиепископ.