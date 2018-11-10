В Сыктывкаре РЖД извинилось перед инвалидом за неработающий спецподъемник в поезде

Известный сыктывкарский правозащитник Илья Костин, который передвигается на коляске, столкнулся с проблемой недоступной для инвалидов среды в поезде. Сотрудники РЖД транспортировали мужчину из вагона на руках, потому что на станции не работал спецподъемник. Вскоре после инцидента оборудование починили, а перед общественником писменно извинились.

Руководитель Коми региональной общественной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Илья Костин с «Правовым десантом» объехал несколько районов Коми, где консультировал людей и проверял доступность социальных объектов. Возвращаясь из Удорского района, он в очередной раз убедился, что на РЖД не все приспособлено для инвалидов. Мужчину спускали с поезда на руках, а купленный для этих целей спецподъемник пылился в здании вокзала. Как позже сообщили в пресс-службе ведомства, он был неисправен:

- Условия в поезде крайне плохи для переезда. Но следует признать, что ситуация меняется в лучшую сторону. Когда я озвучивал эти проблемы четыре года назад, все было гораздо хуже, - отметил Илья Костин.

Отметим, что сыктывкарец Илья Костин стал финалистомвсероссийского конкурса «Премия МИРа-2018». Жюри оценило его проекты «Ручейная – наш общий дом», «Сытый гражданин», «Проект 1780», инициативы по «Доступной среде» и благоустройству. Победителей конкурса выберут с помощью интернет-голосования. Помочь победить Илье Костину в конкурсе можно через интернет-голосование. Для этого нужно пройти по ссылке, найти раздел «Финалисты. Голосование», выбрать вкладку «#Вопреки» и поставить балл под его фотографией.