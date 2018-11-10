2018-11-10T10:35:13+03:00
Общество

В Сыктывкаре РЖД извинилось перед инвалидом за неработающий спецподъемник в поезде

Сотрудники РЖД транспортировали мужчину из поезда на руках, как делали в прошлом веке
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Ильи КостинаФото Ильи Костина
Изменить размер текста:

Известный сыктывкарский правозащитник Илья Костин, который передвигается на коляске, столкнулся с проблемой недоступной для инвалидов среды в поезде. Сотрудники РЖД транспортировали мужчину из вагона на руках, потому что на станции не работал спецподъемник. Вскоре после инцидента оборудование починили, а перед общественником писменно извинились.

Руководитель Коми региональной общественной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Илья Костин с «Правовым десантом» объехал несколько районов Коми, где консультировал людей и проверял доступность социальных объектов. Возвращаясь из Удорского района, он в очередной раз убедился, что на РЖД не все приспособлено для инвалидов. Мужчину спускали с поезда на руках, а купленный для этих целей спецподъемник пылился в здании вокзала. Как позже сообщили в пресс-службе ведомства, он был неисправен:

- Условия в поезде крайне плохи для переезда. Но следует признать, что ситуация меняется в лучшую сторону. Когда я озвучивал эти проблемы четыре года назад, все было гораздо хуже, - отметил Илья Костин.

Отметим, что сыктывкарец Илья Костин стал финалистомвсероссийского конкурса «Премия МИРа-2018». Жюри оценило его проекты «Ручейная – наш общий дом», «Сытый гражданин», «Проект 1780», инициативы по «Доступной среде» и благоустройству. Победителей конкурса выберут с помощью интернет-голосования. Помочь победить Илье Костину в конкурсе можно через интернет-голосование. Для этого нужно пройти по ссылке, найти раздел «Финалисты. Голосование», выбрать вкладку «#Вопреки» и поставить балл под его фотографией.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Оба водителя погибли». В Коми лоб в лоб столкнулись Ford Focus и LADA Largus
В Коми с восьмиметровой высоты разбился вахтовик из другого региона
Тело пропавшей сыктывкарки Анны Нестеровой ищут водолазы
Жительница Архангельской области разыскивает своего мужа в Сыктывкаре
Синоптики: на выходных в Коми будет холодно
Сыктывкарцы увидят почти все театральные жанры в «Диалогах» трех искусств
Студентка из Индии прочитала в Сыктывкаре стихи Тургенева
«Трое по встречке летят!» Водители не могут привыкнуть к новому мосту, который соединяет Сыктывкар и Эжву
В Сыктывкаре задержан вероятный убийца пропавшей женщины
Пропавшую сыктывкарку Анну Нестерову могли убить
В Коми в печи котельной обнаружили вахтовика в тяжелом состоянии
ВГИК-ВГИК, УРА! Зрители Коми оценят фильмы студентов ВГИКа
В Сыктывкаре полиция задержала телефонного афериста, ограбившего семь человек
В мэрии Сыктывкара отчитали нового регоператора "Ухтажилфонд"
«Комиавтотранс» сообщает о реализации объекта недвижимости
Ушла с работы и исчезла. В Сыктывкаре ищут таинственно пропавшую горожанку
Стало известно, кто представит Республику Коми на "Универвидении"
Жители Печоры увидели северное сияние
Оперативники накрыли наркопритон в воркутинской квартире
В Воркуте в обычной квартире действовал наркопритон