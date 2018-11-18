Шоковая терапия для водителей: помятая Лада напомнила об опасностях на дороге

В Сыктывкаре на пяточке "под часами" сегодня днем появилась искореженная Лада. Помятое авто служило своего рода зримым символом трагедий на дорогах. Инсталляция призвана была напомнить водителям об опасностях на дорогах. Шоковую терапию для автовладельцев устроили сыктывкарские активисты и сотрудники городской госавтоинспекции по случаю Международного Дня памяти жертв ДТП.

Инсталляция напомнила о том, что поездки на автомобилях связаны с повышенной опасностьюФото: Алиса КОЗЛОВА

Этот автомобиль и, в самом деле, побывал в ДТП. После аварии машина стала непригодной для поездок, а сегодня авто оказалось в центре внимания сыктывкарцев. Помятая и искореженная Лада идеально демонстрировала последствия беспечности водителей.

- Мы решили провести шоковую терапию для автовладельцев, чтобы привлечь внимание к проблемам безопасности дорожного движения. Наш автомобиль - это такая правда жизни, реальность, о которой не знают или забывают многие водители, - объяснила "КП в Коми" цель акции Быкадорова Наталья, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Сыктывкару.

Машине изрядно досталось, сейчас этот транспорт уже не пригоден для поездокФото: Алиса КОЗЛОВА

Сухая статистика показывает, что чаще всего в ДТП виноваты водители. В Сыктывкаре с начала года на дорогах погибли 9 человек, из них шесть пешеходов. Данные о жертвах аварий и правила дорожного движения были представлены на информационных листовках, которые раздавали горожанам волонтеры. Интересно, что именно молодые добровольцы решили установить в центре столицы машину, побывавшую в аварии.

Чаще всего в ДТП виноваты водители.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Инсталляция - идея ребят Молодежного центра. Мы хотели шокировать водителей, чтобы напомнить о том, что ДТП - это не случайность, а результат халатности автовладельцев. Поездки на автомобилях всегда связаны с повышенной опасностью, - заявил "КП в Коми" Антон Колегов, заместитель директора Молодежного центра в Сыктывкаре.

Помятая Лада простояла в центре Сыктывкара два часа и успела впечатлить многих горожан.