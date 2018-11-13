2018-11-13T13:37:51+03:00
Общество

Мэр Сыктывкара: «Полигон в Дырносе прослужит еще 5 лет»

Власти города продолжают искать ему замену
Ольга СОЛОВЕЙ
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Речь о строительстве мусорного полигона вблизи Сыктывкара шла еще в 2013 годуРечь о строительстве мусорного полигона вблизи Сыктывкара шла еще в 2013 годуФото: Архив "КП"
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Еще в 2013 году в Сыктывкаре представили проект строительства полигона в местечке Мандач, Сыктывдинского района. Ожидалось, что появление нового полигона ослабит нагрузку на свалку в местечке Дырнос, куда вывозится мусор со всего Сыктывкара и пригородных поселков. Там же должна была появиться мусоросортировочная станция. К вопросу вернулись сегодня на общегородской планерке.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов заверил, что вопрос по строительству полигона в Мандаче прорабатывается.

- Он прошел экологическую экспертизу, но не осилил госэкспертизу. Потом подрядчик начал уклоняться от внесения изменений в документы, - рассказал мэр столицы Коми. - Пришлось решать вопрос через арбитражный суд, который постановил, что компания-подрядчик должна внести необходимые изменения в документацию, что и произошло в октябре этого года.

В следующем году проет Мандача отправится на повторную экспертизу.

- Сейчас проверяем документы. Проект живой, в него вложены средства, - отметил Валерий Козлов.

Однако сейчас в связи с новым законом обязанности по реализации проекта лягут на плечи регоператора «Ухтажилфонд».

- Действующий полигон в Дырносе по разным прогнозам прослужит 5-7 лет, - привел статистику мэр. - В перспективе ресурс будет исчерпан.Окончательное решение останется за регоператором. Будет он инвестировать в проект, или нет.

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