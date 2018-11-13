2018-11-13T17:28:49+03:00
Общество

Временно приостановлен сбор добровольцев для поисков исчезнувшей ухтинки

13 ноября поиски возобновлены не были
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Ухте приостановлен сбор добровольцев для поисков 38-летней Анастасии Щетининой, сообщают инфорги группы «Георгиевские волонтеры». По какой причине отпала нужда в помощи ухтинцев, не сообщается.

Поиски пропавшей ухтинки собирали сотни волонтеров на протяжении нескольких дней. Вчера вечером, 12 ноября, сбор добровольцев был приостановлен. На сегодня, 13 ноября, поиски возобновлены не были. Ситуация по завтрашнему дню неизвестна, сообщают инфорги группы волонтеров.

- Поиск не закончился, но однозначной информацией никто не располагает, - сообщают в группе «Волонтеры. Поиск Анастасии».

Отметим также, что сегодня полицейские просят откликнуться автолюбителей, которые в день, когда пропала ухтинка, проезжали по одному маршруту:

- Откликнитесь, если вы 9 ноября с 9.00 до 9.45 проезжали в районе Сенюкова, 55, Интернациональная, 3, улица Западная в сторону Сосногорска до родника, а также из Сосногорска в Ухту в этот же промежуток времени и по такому же маршруту. Записи необходимы сотрудникам полиции по делу Анастасии Щетининой, - написали в группе информационной передачи «День».

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