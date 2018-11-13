Пропавшая в Ухте молодая женщина найдена мертвой

38-летняя Анастасия Щетинина, которую искали сотни волонтеров по всей Ухте и ее окрестностям, найдена мертвой. Об этом сообщают в группе «Георгиевские волонтеры», инфорги которой тесно работают с полицией.

Сегодня, 13 ноября, стало известно, что молодая ухтинка Анастасия Щетинина, которая бесследно пропала 9 ноября, найдена мертвой. Пока подробности смерти женщины неизвестны.

Чтобы найти Анастасию Щетинину сплотились сотни волонтеров, которые несколько дней вдоль и поперек прочесали Ухту и ее окрестности. Известные медиумы со всей России давали советы, где искать молодую ухтинку. Вчера, 12 ноября, стало известно, что поиски добровольцами приостановлены. Следователи еще не обнародовали официальную информацию о смерти женщины.

У Анастасии остался 7-летний сын. Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит соболезнования родным и близким Анастасии.