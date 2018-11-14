2018-11-14T12:00:50+03:00
Общество

Восемь ДТП за одно утро: в Сыктывкаре снова встретили «день жестянщика»

Выпавший снег стал сюрпризом для многих автолюбителей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архивов редакцииФото из архивов редакции
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Ночью в Сыктывкаре выпал снег, который стал сюрпризом для многих автолюбителей. В столице Коми «день жестянщика» встретили множеством ДТП, которые произошли в разных частях города.

Как сообщили «Комсомольской правде в Коми» в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару, за утренние часы в столице Коми произошло 6 ДТП плюс 2 ДТП по европротоколу ( это документ, позволяющий оформить некоторые дорожно-транспортные происшествия в упрощенном порядке без вызова сотрудников ГИБДД – ред.)

Инспекторы ГИБДД рекомендуют автолюбителям быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров и торможений. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами и аккуратно перестраиваться из ряда в ряд.

Напомним, что последний «мини-день жестянщика» столица Коми пережила 1 ноября. Тогда ледяной дождь превратил дороги в каток и спровоцировали волну ДТП.

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