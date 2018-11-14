Снежный апокалипсис в Воркуте: люди роют сугробы руками, машины застревают на дороге

Четвертый день в Воркуте бушует аномальная метель. Улицы и дороги занесены сугробами. Местные жители распространяют фото и видео «сугробов-эверестов», которые им приходится штурмовать несколько дней. Люди буквально роют снег руками, чтобы выйти из подъезда. В мэрии Воркуты отмечают, что в городе не хватает снегоуборочной техники. Кроме того, результаты труда грейдеров и погрузчиков становятся незаметны уже через несколько часов после очистки.

Снежный апокалипсис в Воркуте продолжается уже четыре дня. Несмотря на то, что синоптики указывают на его аномальность, жители заполярного города утверждают: это еще не самая сильная метель. Они забросали в соцсетях мэра Воркуты Игоря Гурьева гневными жалобами. Сейчас его страница в «ВК» пестрит десятками сообщений о том, как люди гуляют по пояс в снегу.

- Метели – частое явление. Но в первый раз такое, чтобы ничего не чистили должным образом. Сколько можно издеваться над людьми? Сегодня руками копали с женщиной с двумя маленькими детьми снег, чтобы покорить снежную гору, - сообщает воркутинка Елена Конькова.

Фото Елены Коньковой

Люди повсеместно сообщают, что машины застревают в снегу на проезжей части. Чтобы их обойти, им приходится снова штурмовать сугробы. Воркутинцы своими силами роют туннели, чтобы передвигаться по городу. «Наши дома оторваны от города. Каждые два метра -застрявшая машина», - пишет Светлана Герман. Люди настолько измучены сложившейся ситуацией, что грозят пожаловаться на местные власти в прокуратуру.

Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, вопрос о борьбе с последствиями снежной стихии находится на особом контроле мэрии. Но воркутинские управляющие компании испытывают нехватку снегоуборочной техники. Так, с 11 ноября жилищно-коммунальные службы Воркуты работают в усиленном режиме, однако результаты труда грейдеров и погрузчиков становятся незаметны уже через несколько часов. Сильный ветер с большим количеством осадков в виде мокрого снега снова полностью «запечатывает» уже расчищенные дворы и проезды.

Фото: Роман Самойленко

- Наиболее сложная ситуация с расчисткой снега сложилась у управляющих компаний. В поселке Воргашор 14 ноября работают три единицы снегоуборочной техники. ООО «УК Авангард» сегодня вывела на линию две машины для жилфонда города и железнодорожного района, ООО «УК Комфорт» один погрузчик. Дворы жилфонда ООО «УК Город» расчищают две единицы техники – одна в городской черте и одна в микрорайоне Советском, ООО «ЖЭУ-8» одна машина. На уборку дворовых территорий ООО «ЖЭУ-6» (железнодорожный район, Тиман и район ЖБИ) выедут две единицы техники. Также по две снегоуборочные машины будут работать в жилфонде ООО «УК» и поселке Северном, - сообщают в пресс-службе.

При этом специалисты частных управляющих компаний отметили, что для оперативной расчистки дворовых территорий техники катастрофически не хватает. Предприниматели и организации, имеющие снегоуборочные машины, традиционно после метелей предпочитают сотрудничать с контрагентами, которые оплачивают работу сразу по факту ее выполнения. Для ЖЭУ техника часто выделяется по остаточному принципу. Таким образом, вывести больше машин для уборки снега на дворы не получается. Руководитель администрации города Игорь Гурьев поручил актуализировать информацию о владельцах снегоуборочной техники и организовать совместную встречу. Между тем на выходных в Воркуте возможно очередное ухудшение погодных условий – температура воздуха снова поднимется до 0 +1 градусов, ожидается метель и сильный ветер. Работа коммунальных служб находится на круглосуточном контроле администрации города.