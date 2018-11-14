2018-11-14T14:39:08+03:00
Общество

Вирусный танец Skibidi исполнили сотрудники МЧС по Коми

Они презентовали шуточный ролик на межрайонном КВН
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Скибиди челлендж от пожарных.Команда пожарных-спасателей 18 ПСЧ из села Корткерос Республики Коми сняла шуточный ролик для участия в региональном фестивале КВН

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Сотрудники пожарно-спасательной части села Корткеросс присоединились к набирающему популярность флешмобу - Skibidi Challenge. Они сняли забавный клип для участия в межрайонном КВН.

Люди в форме обладают огромным чувством юмора, доказывает смешной ролик в стиле Skibidi Challenge, который опубликовали в Сети. Сотрудники пожарно-спасательной части №18 презентовали шуточный ролик на межрайонном КВН.

- Задумка была довольно спонтанной. Нам надо было снять смешной ролик к фестивалю веселых и находчивых, куда пригласили нашу команду. Забивали в поисковике «энергичная песня» и нашли видео про Skibidi Challenge. Идея понравилась. Думаем, дай-ка снимем. Подходили к сотрудникам и «в добровольно-приказном порядке» просили принять участие. Сняли все за один день! - рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми» диспетчер пожарно-спасательной части Татьяна Хвастунова.

В итоге, команда МЧС «На всякий пожарный» занял почетное пятое место. Капитан команды, пожарный 18 ПСЧ, Юрий Одинцов был удостоен специального приза - звания «Мистер КВН» и поощрительного подарка.

Стоит напомнить, что новый смешной танец придумала группа Little Big в октябре этого года. Он практически сразу же стал вирусным. В сети появились десятки вариантов его исполнения. Например, сыктывкарские студенты тоже приняли участие в Skibidi Challenge. Знаменитый танец даже исполнил Иван Ургант в своем телешоу.

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