2018-11-15T17:01:16+03:00
Общество

Стаи голодных волков держат в страхе жителей Коми

Но, по словам специалистов, в разгуле хищников виноваты сами люди
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: Удора.ОнлайнФото: Удора.Онлайн
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Жители села Буткан Удорского района Коми опубликовали фото с места гибели очередной собаки от волков. В Коми в последнее время серые хищники стали частыми гостями в населенных пунктах. Но, по словам специалистов, в их разгуле виноваты сами люди.

Лайка в Удорском районе Коми стала очередной жертвой разбушевавшихся волков. Специалисты Минприроды Коми отрабатывают факты появления волков на территории населенных пунктов.

- Они совместно с охотниками организуют мероприятия по отстрелу хищников. Это трудозатратные мероприятия, но, тем не менее, они проводятся. Правда, не всегда дают желаемый результат, потому что волки не стоят на месте, не ведут оседлый образ жизни, - рассказал «Комсомолке» начальник управления охраны использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Коми Андрей Климов.

Фото: Удора.Онлайн

Фото: Удора.Онлайн

Однако определенные результаты в этом направлении есть. Так, в Корткеросском районе добито два матерых волка. В Ижме с 28 октября по 7 ноября пропало пять собак, обнаружены следы трех волков, охота организована, ее результаты ожидаются. На территории Сысольского района, а именно в Визинге, был совсем недавно убит волк. В Кужбе Усть-Куломского района Коми появилось сообщение о двух волках, но оно не подтвердилось, следов хищников не обнаружили.

- Отстрел волков регулируется правилами охоты, за последний год они не менялись. У нас на региональном уровне был принят закон «Об охоте». С учетом того, что численность волка увеличилась, закон предусматривает льготный порядок предоставления права на любой вид ресурса тем охотникам, которые в течение года добыли более одной особи, - отметил Андрей Сергеевич.

Фото: Удора.Онлайн

Фото: Удора.Онлайн

Специалист отметил, что численность волка в Коми находится в пределах нормы. Но фактов деятельности хищников больше, чем в прошлые годы. Однако выход волков на территории населенных пунктов обусловлен человеческим фактором и носит повторяющийся характер. В этом виноват ненадлежащий надзор за животными, потому что привязанная собака вне вольера привлекает внимание хищника, особенно если населенный пункт граничит с охотничьими угодьями. Второй фактор, привлекающий волков, это свалки пищевых отходов.

Фото: Удора.Онлайн

Фото: Удора.Онлайн

Рекомендации от охотоведов

Свободно не выгуливайте собак. Не держите их на цепи. Содержите их в загонах или в закрытых помещениях. Соблюдение этих элементарных правил содержания собак исключит факты гибели животных от хищников.

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