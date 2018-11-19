Следователи рассказали, как проходят поиски убитой сыктывкарки Анны Нестеровой

В Сыктывкаре не перестали искать тело убитой 43-летней Анны Нестеровой. Сейчас поиски осуществляются силами МВД и МЧС по Республике Коми, сообщает СУ СК России по региону.

Поиски Анны Нестеровой, которую убили в Сыктывкаре, следственным управлением не прекращались.

- В поисках принимают участие представители следственного управления, МВД по Республике Коми, МЧС по Республике Коми. Используется ресурс, подходящий для работы в конкретной местности, поскольку поисковые работы ведутся не только в реке, но и на суше, - отметили в пресс-службе СУ СК по Коми.

В ведомстве добавили, что срока давности поиска пропавших лиц не существует. Он регламентируется только невозможностью проведения поисковых работ, например, из-за погодных условий или из-за отсутствия целесообразности поиска в конкретном месте из-за территориальных особенностей местности. В поисковых мероприятиях по факту безвестного исчезновения человека могут участвовать как представители всех правоохранительных органов, так и волонтеры.

Напомним, что в начале ноября в Сыктывкаре пропала 43-летняя Анна Нестерова. Ее искали всем городом, а потом возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре оперативники задержали предполагаемого убийцу. Он признался, что избил Анну, а затем утопил. Труп женщины начали искать водолазы в районе Доручастка. Затем в СМИ появилась информация, что поиски временно прекратилось из-за неблагоприятных погодных условий, которые могут быть опасны для водолазов. У Анны осталась 16-летняя дочь. Приносим соболезнования родным и близким погибшей.