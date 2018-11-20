Венгерская фирма предложила построить в Коми завод по переработке мусора

15 ноября 2018 года Заместитель Председателя Правительства Республики Коми-постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации Г.Н. Саришвили провел переговоры с директором по развитию ООО «Полуш» И.Д. Ермаковым и директором по региональным проектам компании А.П. Зверевым.

Венгерская фирма более 20 лет присутствует на российском рынке, осуществила в российских регионах ряд инвестиционных проектов и предлагает реализовать на территории Республики Коми проект строительства межмуниципального автоматизированного завода по переработке твердых коммунальных отходов мощностью до 120 тыс. тонн в год и полигона ТКО.

В ходе встречи обсуждались перспективы привлечения ООО «Полуш» к реализации указанного проекта. Достигнута договоренность о продолжении в ближайшее время переговоров с привлечением заинтересованных республиканских фирм и организаций.

Во встрече приняли участие: Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации К.А. Сапрыкин и начальник отдела международного делового сотрудничества Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации Л.Г. Шурыгин.

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