Активные поиски пропавшей в Усинске Эльвиры Шах волонтерами пока не проводятся

Активные поиски пропавшей в Усинске Эльвиры Шах, то есть выезды на местность, волонтерами пока не проводятся. Однако продолжается инфопоиск, сообщают на форуме отряда «Лиза Алерт».

17 ноября Эльвира Шах ушла из дома и не вернулась. ОМВД по Усинску в ориентировках сообщало, что женщина находилась в депрессивном состоянии. В соцсетях добавляли, что полгода назад 35-летняя женщина потеряла на пожаре 4-месячую девочку. Но вторую девочку-близняшку ей удалось спасти. Позже жители Усинска собирали деньги для мамы и ее ребенка.

19 ноября на форуме поискового отряда «Лиза Алерт» появилась короткая запись под постом о поиске пропавшей женщины: «Инфопоиск». Это означает, что активные поиски Эльвиры Шах волонтерами пока не проводятся. Однако продолжается активный информационный мониторинг. МВД по Коми продолжает поиск по чердакам и подвалам, как сообщает «Комиинформ».