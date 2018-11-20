2018-11-20T12:01:56+03:00
Общество

Активные поиски пропавшей в Усинске Эльвиры Шах волонтерами пока не проводятся

Однако продолжается информационный поиск
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Активные поиски пропавшей в Усинске Эльвиры Шах, то есть выезды на местность, волонтерами пока не проводятся. Однако продолжается инфопоиск, сообщают на форуме отряда «Лиза Алерт».

17 ноября Эльвира Шах ушла из дома и не вернулась. ОМВД по Усинску в ориентировках сообщало, что женщина находилась в депрессивном состоянии. В соцсетях добавляли, что полгода назад 35-летняя женщина потеряла на пожаре 4-месячую девочку. Но вторую девочку-близняшку ей удалось спасти. Позже жители Усинска собирали деньги для мамы и ее ребенка.

19 ноября на форуме поискового отряда «Лиза Алерт» появилась короткая запись под постом о поиске пропавшей женщины: «Инфопоиск». Это означает, что активные поиски Эльвиры Шах волонтерами пока не проводятся. Однако продолжается активный информационный мониторинг. МВД по Коми продолжает поиск по чердакам и подвалам, как сообщает «Комиинформ».

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