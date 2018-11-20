2018-11-20T13:04:10+03:00
Общество

«В 20-градусный мороз по полчаса стоим на улице». В Печоре стая бездомных собак оккупировала дом

Уже год люди воюют с бездомными животными
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Печоре стая бездомных собак оккупировала дом.

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Жителей одного из подъездов Печора оккупировали бездомные собаки. В 21-градусный мороз люди по полчаса стоят у подъездов, не имея возможности попасть в дом из-за своры агрессивных псов, сообщают местные жители. Они подкрепляют свои слова видео с места событий.

Жительница дома №87 по Печорскому проспекту Ирина Топоркова сообщает о тяжелой ситуации с бездомными собаками. Уже год люди воюют с животными, которые буквально оккупировали дом. И детям, и взрослым зачастую приходится стоять у подъезда и ждать по 20-30 минут пока собаки соблаговолят поменять место дислокации.

- Стая - «кавалеры» одной собаки, которую мы уже год не можем выгнать. Ее подкармливают, - рассказала Ирина Топоркова.

Местные жители неоднократно звонили в полицию. Ответ участковых: «Нет полномочий». Люди сообщали о проблеме в местную мэрию. «Нам отвечают — нет денег», - говорят жители.

Юрист Лиана Ветошкина разъяснила, что наказать местную администрацию за то, что она ненадлежащим способом борется с бездомными псами можно, если нанесен физический вред:

- Когда, условно говоря, человека укусила собака, то надо обязательно обратиться в лечебное учреждение, чтобы зафиксировать этот факт. Больница отправляет сведения в УМВД о том, что гражданина покусала собака, затем проводится проверка. По ее материалам можно обращаться с иском на мэрию в суд. Дело в том, что именно на администрации лежит обязанность по регулированию численности бездомных животных. Но нужно правильно все оформить, чтобы иск в суде был удовлетворен. Необходимо все подкрепить доказательствами, - сообщила Лиана Ветошкина.

Суммы, которые присуждают выплатить пострадавшему за моральный вред, варьируются до нескольких десятков тысяч рублей.

Мы отправили запрос по этой проблеме в мэрию Печоры. На момент публикации статьи ответ еще не получили.

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