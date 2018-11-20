В Сыктывкаре француз Себастьян Каньоли презентовал книгу о коми театре: «Труд затянулся на 12 лет»

Ученый из Франции Себастьян Каньоли презентовал в Сыктывкаре книгу про коми театр. Популяризатор коми культуры на западе потратил на написание своего труда 12 лет!

В читальном зале Национальной библиотеки Себастьян рассказал о том, как и для кого он писал книгу на французском языке с загадочным названием «Поднятие занавеса над землей Коми». Французский полиглот в начале встречи отметил, что начал изучать коми язык в 2006 году. Тогда он работал инженером. После он ушел из компании и начал переводить финские романы на французский язык. В это же время начал писать книгу о коми драматургии. Труд затянулся на долгие 12 лет.

Себастьян подарил экземпляры людям, которые успели стать настоящими друзьямиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Себастьян отлично говорит на коми языке. Этот факт не укладывается в голове, пока не услышишь, как он бегло произносит фразы на национальном языке. Ученый последовательно рассказал о каждой главе своего труда. Так как книга была адресована французам, то он в первой главе дает пояснение, кто такой коми-зырянин. Это общая информация о финно-угорской семье языков, об алфавите анбур, о культуре и быту жителя северной стороны. В следующей главе он делится знаниями о коми литературе и, в частности, драматургии. Это некий связующий мостик к основным главам книги, повествующим о коми театре.

На встречу пришли люди, которые помогали в написании книгиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В следующей главе — исследование театра и его истории. Перед французскими читателями проносятся имена и фамилии корифеев литературы — Виктора Савина, Тимофея Чисталева. Отдельные главы посвящены основанию национального театра. Например, постановке «БТР затерянный в тайге» и другим спектаклям, который увидел коми зритель в разные годы.

По словам автора, главная часть книги начинается примерно с 240 страницы. Эти главы посвящены театру в общественном аспекте. Например, как политическая история страны отливается в содержании пьесы. Затем начинается диалог - взаимодействие коми театра с миром. Это самая современная часть книги. В ней Себастьян рассматривает, как коми театр и, соответственно, коми культура преодолевала пределы родного края. Основной интерес автора — проследить, как это изменило сознание европейского зрителя.

Кандидат филологических наук Елена Останова тепло отзывается о французском ученомФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Себастьян — популяризатор коми культуры на западе. Он не раз проводил семинары, фестивали коми культуры в Ницце, пока писал книгу:

- Эти это среда, из которой родилась книга. Эти события я осмыслил и включил в исследование, - отметил автор.

На встрече было много молодежиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Напоследок он рассказал, что книга не входит в категорию дешевых. Пока ее нельзя купить в обычном книжном магазине, но заказать вполне возможно. Он подарил экземпляры людям, которые помогали ему с написанием труда. Например, кандидат филологических наук Елена Останова долго рассказывала, как электронное письмо от французского ученого с просьбой о помощи в написании книги показалось ей сначала шуткой. А потом она познакомилась, подружилась с Себастьяном и даже побывала в Ницце по его приглашению. «Хотя я долго раздумывала, неудобно же. Наверное, все мы коми такие», - рассказала она.

Себастьян — популяризатор коми культуры на западеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После официальной части Себастьяном облепили со всех сторон для памятных фотографий, автографов и дружеских объятий.