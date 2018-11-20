Четыре истребителя остаются в аэропорту Усинска из-за отсутствия техподдержки

На запасном аэродроме Усинска продолжают стоять четыре двухместных сверхзвуковых истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31

Как рассказал «КП-Коми» директор усинского аэропорта Александр Туркин, сейчас истребители ждут самолет техподдержки Ан-12.

- У них какие-то технические проблемы. Насколько я знаю, их военная часть должна привести в город технические средства, - уточнил Александр Туркин.

Он также отметил, что время нахождения истребителей в городе зависит от погодных условий и от решения командования.

- Здесь роль играют сложные метеоусловия. Нужно помнить, что для каждого воздушного судна нужна своя погода. Например, сейчас к нам летит Utair на бойнге, а Ан-12 пока не летит. Прилет АН-12 сегодня стоит в плане. Но я не знаю, сколько времени им понадобиться для того, чтобы обеспечить техническую готовность этих истребителей, чтобы они улетели. В свою очередь содержание истребителей имеет свои сложности, - посетовал директор аэропорта. - Так как они занимают нужные мне места стоянок.

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