Звезда шоу «Пацанки» Валерия Матвеева выйдет на сыктывкарский ринг Parma Fights

1 декабря в Сыктывкаре пройдет девятый турнир по смешанным единоборствам серии Parma Fights. Женский бой — гвоздь вечера, ведь на ринге сойдутся спортсменка клуба ММА «Север» Валерия Гвардина и участница шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» Валерия Матвеева.

Звезда федерального реалити-шоу «Пацанки» Валерия Матвеева дебютирует в ММА в бою против начинающей девушки-бойца Валерии Гвардиной, сообщают в клубе ММА «Север». Известную сыктывкарку Валерию Матвееву совершенно не смутил новый чэллендж, несмотря на то, что девушка никогда в профессиональных боях не участвовала. Она не боится предстоящего боя и каждый день тренируется:

- Индивидуально тренируюсь с президентом республиканской Федерации смешанных единоборств Петром Суворовым. На победу не настраиваюсь, главное, ведь не победа, а участие, - рассказала Валерия порталу «Комсомольская правда в Коми.

Напомним, в третьем сезоне реалити-шоу «Пацанки» участвовала 27-летняя сыктывкарка Валерия Матвеева. Она выбыла из гонки за звание настоящей леди в девятом выпуске шоу.