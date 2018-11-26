2018-11-26T13:35:30+03:00
Общество

Звезда шоу «Пацанки» Валерия Матвеева выйдет на сыктывкарский ринг Parma Fights

Она дебютирует в ММА в бою против начинающей девушки-бойца
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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1 декабря в Сыктывкаре пройдет девятый турнир по смешанным единоборствам серии Parma Fights. Женский бой — гвоздь вечера, ведь на ринге сойдутся спортсменка клуба ММА «Север» Валерия Гвардина и участница шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» Валерия Матвеева.

Звезда федерального реалити-шоу «Пацанки» Валерия Матвеева дебютирует в ММА в бою против начинающей девушки-бойца Валерии Гвардиной, сообщают в клубе ММА «Север». Известную сыктывкарку Валерию Матвееву совершенно не смутил новый чэллендж, несмотря на то, что девушка никогда в профессиональных боях не участвовала. Она не боится предстоящего боя и каждый день тренируется:

- Индивидуально тренируюсь с президентом республиканской Федерации смешанных единоборств Петром Суворовым. На победу не настраиваюсь, главное, ведь не победа, а участие, - рассказала Валерия порталу «Комсомольская правда в Коми.

Напомним, в третьем сезоне реалити-шоу «Пацанки» участвовала 27-летняя сыктывкарка Валерия Матвеева. Она выбыла из гонки за звание настоящей леди в девятом выпуске шоу.

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