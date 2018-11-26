2018-11-26T15:14:52+03:00
Общество

«Кубика жалко!» В Коми продолжают сообщать о фактах нападения волков на собак

Ролик о наглости волков за сутки набрал пять тысяч просмотров
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Волк утащил собаку в Усть -Цилемском районе Коми, 24 ноября 2018 года.Свежее видео о разбое серых хищников снял охотник Александр Чуркин, который ведет блог о добыче зверя

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Свежее видео о разбое серых хищников снял охотник Александр Чуркин, который ведет блог о добыче зверя. Ролик о наглости волков за сутки набрал пять тысяч просмотров.

В деревне Степановская, которая находится в Усть-Цилемском районе Коми, утром, 24 ноября, волк уничтожил собаку прямо во дворе жилого дома. Охотник Александр Чуркин вышел утром из дома и увидел, что от его собаки Кубика остался только ошейник и капельки крови:

- Волк повадился ходить по деревне и жрать собак вместо того, чтобы охотиться на зайца или другую дичь в лесу. Поражает то, что волк совсем не боится людей и бродит вокруг да около, - пишет охотник-блогер Александр Чуркин.

«Все, нет моего Кубика. В Коми волки обнаглели. Уже вторую собаку утащили», - то и дело повторяет охотник во время осмотра следов хищника. Мужчина сделал вывод, что надо организовать приваду на зверя. Он опасается, что если этого не сделать, что произойдет цепная реакция, и волки просто оккупируют деревню.

Специалисты Минприроды Коми продолжают отрабатывать факты появления волков на территории населенных пунктов.

- Отстрел волков регулируется правилами охоты, за последний год они не менялись. У нас на региональном уровне был принят закон «Об охоте». С учетом того, что численность волка увеличилась, закон предусматривает льготный порядок предоставления права на любой вид ресурса тем охотникам, которые в течение года добыли более одной особи, - рассказал «Комсомолке» начальник управления охраны использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Коми Андрей Климов.

Специалист отметил, что численность волка в Коми находится в пределах нормы. Но фактов деятельности хищников гораздо больше, чем в прошлые годы.

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