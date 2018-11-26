Забастовка вахтовиков в Инте: 7 из 16 рабочих прекратили голодовку

22 ноября 16 работников со всей России, приехавшие на вахту в Интинский район на «Строительную компанию Север», объявили голодовку. Пойти на такие крайние меры их вынудила невыплата зарплаты с сентября этого года. Мужчины записали видео, в котором сообщили, что они отказываются есть, пока предприятие не погасит перед ними долги. Ролик разлетелся по Интернету, и только после этого ситуация сдвинулась с мертвой точки.

За помощью в Интернет

Уже с сентября 52 работника «СК Север» на станции Марков в Интинском районе не могут дождаться, когда им выплатят зарплату. 16 из них, не сумев добиться от руководства фирмы четкого ответа, решили привлечь внимание к своей проблеме, объявив голодовку. В двухминутном видео они заявили, что поскольку их обращения в различные инстанции не дали результатов, то вся надежда осталась на пользователей соцсетей.

- Я здесь нахожусь с 24 июля. Получил деньги только за месяц работы. Сейчас фирма должна мне за сентябрь, октябрь, ноябрь. Я не буду выходить на работу и не буду есть до тех пор, пока мне не выплатят все деньги, - заявил один из забастовщиков.

Однако без зарплаты уже третий месяц сидят не только вахтовики Коми. Сама компания «СК Север» зарегистрирована в Москве, а в Воркуте есть ее подразделение, которое отправило 200 вахтовиков в Ямало-Ненецкий автономный округ на Песцовое месторождение. Они также, как и их коллеги в Коми, в отчаянной попытке добиться своих кровных объявили забастовку. В своем видеообращении они рассказали, что руководство компании не обращает на них внимание и игнорирует их акцию.

- Нам никто не говорит, когда будут деньги. Угрожают выселением из рабочего городка, вычетом из заработной платы, убрать все премий, - описали ситуацию вахтовики, застрявшие под Новым Уренгоем.

Забастовка вахтовиков. Песцовое месторождение. ЯНАО.

Миллионные долги

Оба ролика выполнили свою функцию, и ситуацией заинтересовались в Следственном комитете Коми и прокуратуре ЯНАО. В результате проверки оба ведомства возбудили уголовные дела по факту невыплаты заработной платы вахтовикам. По данным следственного отдела Воркуты, с сентября по ноябрь этого года руководитель организации свыше двух месяцев не выплачивал зарплату 52 рабочим. В результате этого перед ними образовалась задолженность на общую сумму более 4 млн рублей.

Прокуратура ЯНАО сообщает, что долг перед рабочими Песцового месторождения составляет 15 млн рублей. Им не платят с августа этого года. Как удалось выяснить работникам ведомства, долги перед вахтовиками возникли в результате конфликта между двумя строительными фирмами. У «Стройгазконсалтинг», являющейся подрядчиком «СК Север», возникли разногласия со своим же партнером.

Вмешательство в дело следователей и прокуратуры возымело успех, и руководство компании-виновника «Стройгазконсалтинг» тут же начало возвращать вахтовикам Коми и ЯНАО деньги. 24 ноября «СК Север» получила от подрядчика 10 млн рублей на погашение части долгов по зарплате. Для разрешения ситуации в Интинский район выезжала межведомственная комиссия, в ее составе вошли представители надзорных и правоохранительных органов. Они порекомендовали работникам прекратить голодовку и заверили, что задолженность перед ними погасят в начале этой недели.

По состоянию на 26 ноября 7 из 16 рабочих в Интинском районе прекратили голодовку. А вот их коллеги из ЯНАО по-прежнему бастуют и не выходят на работу.

Есть мнение

Александр Агарков, бывший работник «СК Север»

- Я работал мастером строительных и монтажных работ. Долгов у предприятия перед работниками в прошлом году не было. Сейчас, как я понял, подрядчик СК «Стройгазконсалтинг» не перечислила вовремя деньги. «СК Север». Поэтому и зарплату задержали. Разговаривал с ребятами из Ямала - у них проблемы с зарплатой еще с весны были.