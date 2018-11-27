В Коми очередь на МРТ для малышей растянулась на полгода

В редакцию «КП» обратилась жительница Сыктывкара Ольга Иванова.

Дочь горожанки перенесла операцию на головной мозг.

Датчик вышли из строя

- В прошлом году дочери удалили опухоль головного мозга. Операция прошла успешно, но врачи предупредили, что нам нужно наблюдаться в динамике, чтобы избежать рецидива, - рассказала сыктывкарка. - Теперь каждые три месяца медики назначают медицинское обследование.

Для этого Ольгу и ее трехлетнюю дочурку Катерину госпитализируют в Детскую республиканскую клиническую больницу.

- Оттуда нас везут на магнитно-резонансную томографию в республиканскую больницу для взрослых (в детской больнице такого аппарата нет). Все обследование проходит под наркозом и с введением контрастного вещества, а также с использованием датчиков контроля сердцебиения ребенка, - говорит мама прооперированной девочки.

В августе Кате в очередной раз нужно было пройти МРТ головного мозга. Но за день обследования Ольге позвонили из больницы и сообщили, что датчик сломан и обследование придется отложить. Ни в одной другой государственной клинике республики МРТ под наркозом с использованием датчиков маленьким детям не делают.

- Мы живем в состоянии постоянного стресса, боимся возврата болезни. Для нас МРТ очень важно, но с лета не можем его пройти, - делится переживаниями сыктывкарка.

Дорогое обследование

Некоторые родители, чьи дети оказались в аналогичной ситуации, готовы заплатить за МРТ. Но в столице Коми подобные процедуры под наркозом для маленьких детей с применением датчиков сердцебиения частные клиники не проводят.

Такое обследование можно пройти в соседней Кировской области. В частной клинике за МРТ головного мозга под наркозом просят 10 тыс. 380 руб. Прибавьте к этому затраты на проезд в обе стороны, и расходы переваливают за 15 тыс. руб.

- У меня нет таких денег, - признается Ольга Иванова. - В детской больнице нам предлагали сделать КТ (компьютерную томографию) головного мозга. Но я отказалась, поскольку при КТ доза облучения в разы больше, чем при томографии.

Ждать два года

В Министерстве здравоохранения Коми в курсе сложившейся ситуации. В ведомстве признают: потребность в покупке современного магнитно-резонансного томографа для Республиканской детской клинической больницы очень высока.

- Годовая потребность составляет 3000 МРТ-исследований в год, 30% из них требует анестезиологического пособия, - сообщил заведующий отделением лучевой диагностики Республиканской детской клинической больницы Денис Лыюров. - Исследования под наркозом могут проводиться только в Коми республиканской клинической больнице, где имеются датчики для детей.

По словам врача, до августа очередь детей, ожидающих проведения МРТ с анестезиологическим пособием, составляла больше полугода: «В сентябре датчик монитора наблюдения за витальными функциями пациента вышел из строя и проведение исследований приостановили. Сейчас аппарат МРТ находится в рабочем состоянии, обследования детей продолжены».

Тем пациентам детской больницы, кому наркоз при МРТ не требуется, обследование проводят в Кардиологическом диспансере и Коми республиканской клинической больнице. Очереди на эти обследования нет, - отметили в минздраве.

- Оснащение магнитно-резонансным томографом (1,5 Тсл) Республиканской детской клинической больницы запланировано на 2020 год в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение», - резюмировала пресс-секретарь Минздрава Коми Полина Абрамова.