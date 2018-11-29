"Мусорный тариф" в Коми вновь изменился

Правительство Республики Коми исполнило поручение Главы Республики Коми Сергея Гапликова о разработке предложений по минимизации финансовой нагрузки на жителей республики в начальный период реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В результате были разработаны меры, позволяющие применять размер платы за услугу по обращению с ТКО ниже ранее заявленного на 30 %, начиная с ноября 2018 года.

Ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО с 1 ноября 2018 составит:

для жителей домов с отоплением любого вида, кроме печного - 115,5 рубля в месяц за одного проживающего;

для жителей домов с печным отоплением - 50,37 рубля в месяц за одного проживающего.

При этом средняя плата за данную коммунальную услугу в Республике Коми составит 104,5 рубля с человека, что меньше средней платы по другим регионам, которая составляет 116,8 рубля.

Напомним, по инициативе федерального центра все субъекты Российской Федерации должны перейти на новую систему обращения с ТКО до 1 января 2019 года. В Республике Коми региональный оператор начал оказывать коммунальную услугу по обращению с ТКО с 1 ноября 2018 года.

По состоянию на ноябрь 2018 года на территории 83 субъектов Российской Федерации отобран 231 региональный оператор по обращению с ТКО, в 75 субъектах полностью завершены конкурсные процедуры отбора регионального оператора. 15 регионов уже полностью перешли на новую систему обращения с ТКО, в том числе Астраханская область, Алтайский край, Челябинская область, Республика Карелия, Новгородская область, Ивановская область, Липецкая область, Курская область, Саратовская область, Республика Адыгея. Весь процесс обращения с ТКО, включающий транспортирование на санкционированные полигоны, сортировку, накопление, захоронение, отвечает региональный оператор по обращению с ТКО.