В Воркуте сняли фильм ужасов про дом, в котором замерзают люди

Депутат Сергей Илларионов смонтировал видео в стиле фильма ужасов «Жуткий дом на улице Юбилейной 4а», который повествует о здании в поселке Воргашор под Воркутой. Так народный избранник хотел обратить внимание на дом, в котором уже пять лет замерзают жильцы.

Заставка «фильма ужасов» приковывает внимание с первой секунды. Слоган - «В каждом районе города есть дом, непохожий на другие. Самой страшной ночью в году в нем может замерзнуть любой» - заставляет приготовиться к животрепещущему зрелищу.

Дом на улице Юбилейной в Воргашоре, о котором повествует ролик, не является аварийным. В одном из подъездов пустуют все квартиры кроме одной. В ней обитает бабушка, которая уже пять лет страдает от жуткого холода. Батареи еле греют, поэтому температура не поднимается выше 10-13 градусов. Женщине приходится ходить в шапке, валенках и теплой кофте, чтобы не замерзнуть. Спит воркутинка под несколькими одеялами, накинув сверху еще и дубленку.

Однако за пять лет жуткого холода бабушка только один раз была на приеме в Управлении ЖКХ, где ей ничего конкретного не сказали. Оставив надежду решить проблему, воркутинка годы терпела нечеловеческие условия. Иногда столбик термометра в комнате не поднимался выше 7-8 градусов.

Как «Комсомольской правде в Коми» рассказали в пресс-службе администрации Воркуты, в инфернальном доме уже не все так печально:

- Тепло восстановили. Бабушка вчера приходила в мэрию, написала заявление о проведении комиссионного обследования. Будем ее по желанию переселять в заселенный подъезд, - сообщили в администрации.