Ледовые катки 2018-2019 в Сыктывкаре: дата открытия, расписание, цены на билеты
К Новому году в Сыктывкаре зальют десять катков, на которыХ жители и гости столицы смогут весело и с пользой провести время.
"Комсомолка" приводит список мест для массового развлечения.
1) пр-т Бумажников, 59 (МАУ СШ «Северная Олимпия»);
2) ул. Димитрова, ¼ (МАУ СШ «Северная Олимпия»);
3) парк им. С.М. Кирова;
4) ул. Красных Партизан, 68 (СОШ № 21);
5) ул. Морозова, 175 (СОШ № 24);
6) ул. Парковая, 11;
7) ул. Петрозаводская, 44 (СОШ № 43);
8) ул. Ручейная, 32;
9) Стефановская площадь;
10) ул. Юности, 8 (МАУ СШОР «Эжва»).
Все катки при благоприятных погодных условиях будут залиты в течение декабря. На данный момент ведется работа около школы № 21, и идет подготовка к работам около школы № 24.
Вход на каждую из этих площадок бесплатный в свободное от проведения тренировок спортивных организаций и мероприятий время. На некоторых (Стефановская площадь, Кировский парк, площадки «Северной Олимпии») для посетителей будет работать прокат инвентаря.
К услугам горожан в свободное от тренировочного процесса время также будут катки на ул. Коммунистическая, 44 (ГБУ РК «СШОР № 4») и на ул. Белинского, 15 (пгт. Краснозатонский, ЦДОД № 9).
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