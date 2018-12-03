Федеральный проект снял трогательный ролик о пенсионерке из Коми, которая помогает людям с инвалидностью

69-летяя Роза Пунегова из Коми каждый год получает гранты на помощь инвалидам. Благодаря встречам, соревнованиям и мероприятиям, которые устраивает женщина, люди с инвалидностью обретают новую жизнь: знакомятся, общаются и встречаются. Добрый ролик об уникальной женщине из Коми, который за сутки набрал более 30 тысяч просмотров, снял проект «ROMB».

Роза Пунегова живет в поселке Объячево Прилузского района Коми. Она пишет в год по пять грантов. Как минимум один из них выигрывает. С 2005 года Роза реализовала 18 проектов, которые стоили от 30 до 440 тысяч рублей.

- Два человека у нас, например, в Летке, нашли друг друга. Один – колясочник, вторая тоже имеет физические проблемы со здоровьем. Но они поженились, они живут вместе благодаря нашим мероприятиям. Такое счастье! - рассказывает Роза.

У Ирины - ДЦП. До встречи с Розой Пунеговой она практически не выходила из дома. Сейчас у нее первое место в Коми по пауэрлифтингу среди инвалидов. У Артема практически не работает правая рука. Недавно он женился и занял первое место по прыжкам на республиканских соревнованиях. У Ларисы проблемы со слухом. Раньше она не любила выходить из дома. Сейчас женщина научилась играть на чипанах, поет и много выступает. Все эти истории – результаты работы Розы.

Сама Роза Пунегова - инвалид с детства. В год переболела полиомиелитом, пережила паралич, до пяти лет не ходила.

- И в пять лет я встала. А в семь я наравне со всеми пошла в школу. Это благодаря моей маме я живу. Она меня поставила на ноги. Я не осталась в четырех стенах. И сейчас родителям, которые воспитывают детей с инвалидностью, говорю: «Не надо опускать руки. Надо до конца бороться».

Всю жизнь Роза проработала медсестрой в Объячевской больнице. Но беда не прошла мимо женщины. В молодости она вышла замуж, родила ребенка.

- И тут муж получил производственную травму и инвалидность. Это было хождение по мукам. Куда мы только не обращались. Руку протянуть было некому. Когда я эту ситуацию все-таки вырулила, я поставила цель – помогать. Я столько решений в свой жизни находила! Казалось, что выхода нет, но я находила этот выход. И мне хочется людям с инвалидностью это передать, - рассказала Роза.