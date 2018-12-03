Жители села в Коми вскладчину собрали 140 тысяч на новогоднюю ель

Юрий Кузиванов работает в Усть-Усе завхозом в детском саду. В небольшом селе, где проживает около 1200 человек, он возглавляет инициативную группу местных жителей. В этом году Юрий решил в преддверии Нового года подарить своим односельчанам праздник.

Скинулись всем селом

- Уже давно хотел сделать для поселка что-нибудь необычное и приятное, но не знал, что именно. А однажды вечером подумал, а почему бы не купить всем вместе искусственную елку на площадь? Ведь скоро Новый год! – вспоминает Юрий Кузиванов, как родилась его идея.

По словам Кузиванова, местные жители уже обращались в администрацию села с идеей покупки искусственной ели, но поддержки там не нашли. Тогда мужчина обратился к общественности через соцсети. В ноябре в группе «Моя Усть-Уса» в «ВКонтакте» он провел опрос, готовы ли жители вскладчину приобрести искусственную елку для главной площади села. Он сразу предупредил, что покупка обойдется примерно в 100-150 тысяч рублей. В опросе приняли участие 127 человек, 109 из которых идею поддержали. Сбор средств стартовал 14 ноября.

За пять дней - 140 тысяч

Проекту, который впоследствии получил название «Народная елка», понадобилось всего пять дней, чтобы достичь финального результата. Причем на пятиметровую елку рассчитывали собрать 100 тысяч рублей, а сбросились на 140!

- Не думал, что меня так поддержат. Но все получилось! Жена сомневалась: «А вдруг не получится?» На этот случай я готов был внести свои деньги, - признается завхоз Юрий Кузиванов.

После победы Юрий стал прикидывать, где лучше заказать искусственное дерево. В итоге самый экономичный вариант нашелся в Томске.

Вот такую красавицу скоро приедет в Коми из Томска

- Смотрите сами: в Подмосковье одна только елка стоит 85 тысяч, а в Томске мы нашли елку вместе с доставкой за 48 тысяч! На оставшиеся деньги мы заказали праздничную иллюминацию в цветах флага России за 70 тысяч. И у нас еще остались деньги на новогодний фейерверк, - радуется инициатор акции «Народная елка».

Пока неизвестно, когда елка прибудет в Усинский район, но местные жители уже планируют с размахом отпраздновать зажжение огней на новогодней красавице.

- Местные мужики уже согласились помочь мне ее установить. Кроме того, наша елка не будет стоять в одиночестве. Несколько местных предпринимателей выделили деньги на материалы для строительства деревянной горки рядом с елкой. Так что в этом году у нас будет настоящий праздник! – не может нарадоваться Юрий.

На замену старой

Как вспоминают местные жители, обычно елка в их поселке была лысая и невзрачная. Руководитель администрации Усть-Усы Валерий Старыгин рассказал «КП-Коми», что обычно доставлять живое дерево до села помогали частные предприниматели. Именно они безвозмездно на тракторах привозили его в Усть-Усу.

- Елку срубали по всем правилам. Сначала выписывали разрешение в местном лесничестве. Таким образом, дерево обходилось нам в 200-300 рублей. Но сейчас жители Усть-Усы решили - хватит издеваться над природой. Так что инициативная группа, куда входят многие жители села, решила положить этому конец и приобрести искусственную ель. Хорошо, что помогли предприниматели. Двое жителей перевели по 20 и 50 тысяч рублей, - рассказал Валерий Старыгин.

Такая елочка стояла в Усть-Усе в 2014 году. Фото: pusinsk.in

После праздников искусственную елку обещали пристроить в подсобном помещении администрации Усть-Усы.

Как шли сборы

14 ноября, первый день сборов – 18600 руб.

15 ноября – 34100 руб.

18 ноября – 85500 руб.

20 ноября – 140000 руб.

Только цифры

Во сколько обойдется праздник для сельчан в Усть-Усе?

Искусственная ель и ее доставка - 48 тыс. руб.

Иллюминация для елки и украшения площади – 70 тыс. руб.

Фейерверк и его доставка – 22 тыс. руб.

Вырежи и сохрани

Как, не нарушая закона, срубить ель под Новый год

В минприроды определили стоимость новогодних елей и места их рубки. Те, кто желает самостоятельно выбрать и срубить в лесу ель, должны обратиться в лесничество по месту жительства, где им дадут реквизиты для оплаты.

Цена елки высотой до 1 метра составит 26 рублей 88 коп.,

от 1 до 2 метров – 40 рублей 32 коп.,

от 2 до 3 метров — 53 рубля 76 коп.,

от 3 до 4 метров – 67 рублей 20 коп.,

от 4 метров и выше – 134 рубля 39 копеек.

После оплаты необходимо написать заявление и заключить договор купли-продажи с лесничеством. На рубку ели дается один день на выбор, место рубки указывается в договоре.