Зимняя вишня: кузнец из Коми выковал ягоды для дерева скорби в Кемерово

Кузнецы со всей России решили почтить память погибших на пожаре 26 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, создав кованное вишневое дерево.

Участие в изготовлении памятного мемориала принял и мастер из Сыктывкара Константин Циклаури.

Скорбное дерево

О том, что кузнецы из Ульяновска трудятся над вишневым деревом в память о погибших, сыктывкарец узнал в мае.

- С Кемерово меня ничего не связывает: там нет ни друзей, ни родни. Но случившееся там горе меня глубоко задело. Ничего уже не исправить, никого не вернуть. Пожалуй, все что теперь можно сделать, это увековечить память о детях и о той ужасной трагедии, - рассказывает Константин Циклаури.

О том, что кузнецы из Ульяновска трудятся над вишневым деревом в память о погибших, сыктывкарец узнал в маеФото: Из личного архива героя публикации

К созданию дерева скорби мог приложить руку абсолютно любой кузнец из любой точки мира. Ваятель из столицы Коми изготовил две железных вишни. Налитые соком ягоды символизируют торжество жизни над смертью.

- Организаторы задали параметры: диаметр ягод 40−45 мм, размер веточки 200−250 мм. Варианты — одна или пара ягодок, - вспоминает сыктывкарец. - Я сделал две ягоды на веточке и выслал в Ульяновск по почте.

Кузнец: "Я сделал две ягоды на веточке и выслал в Ульяновск по почте"Фото: Из личного архива героя публикации

Так, за пару месяцев организаторы акции получили более 100 «ягодных» посылок из 86 кузнечных мастерских разных городов России, Белоруссии и даже Австрии. Вишни на ветках - символ потерянных жизней в страшном пожаре.

Чтобы помнили

В июле кованные плоды приварили к дереву. Ягоды, изготовленные в Сыктывкаре, оказались на самой макушке скорбного дерева.

К созданию дерева скорби мог приложить руку абсолютно любой кузнец из любой точки мираФото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас формируется каталог со всеми участниками акции, именами и названиями городов. Он предназначен для сопровождения самого объекта, а также будет выложен в интернет.

Предполагается, что дерево скорби установят в памятном сквере, который появится на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня». Открытие сквера хотят приурочить ко Дню защиты детей 1 июня 2019 года.

Напомним, что трагедия случилась 25 марта в Кемерове. В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Более 60 человек получили ранения.