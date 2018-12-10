2018-12-10T13:17:45+03:00
Общество

Зимняя вишня: кузнец из Коми выковал ягоды для дерева скорби в Кемерово

Арт-объект установят в сквере на месте сгоревшего в марте 2018 года торгового центра
Анастасия ПОЗДЕЕВА
Поделиться:
Ягоды, изготовленные в Сыктывкаре, оказались на самой макушке скорбного дереваЯгоды, изготовленные в Сыктывкаре, оказались на самой макушке скорбного дереваФото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

Кузнецы со всей России решили почтить память погибших на пожаре 26 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, создав кованное вишневое дерево.

Участие в изготовлении памятного мемориала принял и мастер из Сыктывкара Константин Циклаури.

Скорбное дерево

О том, что кузнецы из Ульяновска трудятся над вишневым деревом в память о погибших, сыктывкарец узнал в мае.

- С Кемерово меня ничего не связывает: там нет ни друзей, ни родни. Но случившееся там горе меня глубоко задело. Ничего уже не исправить, никого не вернуть. Пожалуй, все что теперь можно сделать, это увековечить память о детях и о той ужасной трагедии, - рассказывает Константин Циклаури.

О том, что кузнецы из Ульяновска трудятся над вишневым деревом в память о погибших, сыктывкарец узнал в мае Фото: Из личного архива героя публикации

О том, что кузнецы из Ульяновска трудятся над вишневым деревом в память о погибших, сыктывкарец узнал в маеФото: Из личного архива героя публикации

К созданию дерева скорби мог приложить руку абсолютно любой кузнец из любой точки мира. Ваятель из столицы Коми изготовил две железных вишни. Налитые соком ягоды символизируют торжество жизни над смертью.

- Организаторы задали параметры: диаметр ягод 40−45 мм, размер веточки 200−250 мм. Варианты — одна или пара ягодок, - вспоминает сыктывкарец. - Я сделал две ягоды на веточке и выслал в Ульяновск по почте.

Кузнец: "Я сделал две ягоды на веточке и выслал в Ульяновск по почте" Фото: Из личного архива героя публикации

Кузнец: "Я сделал две ягоды на веточке и выслал в Ульяновск по почте"Фото: Из личного архива героя публикации

Так, за пару месяцев организаторы акции получили более 100 «ягодных» посылок из 86 кузнечных мастерских разных городов России, Белоруссии и даже Австрии. Вишни на ветках - символ потерянных жизней в страшном пожаре.

Чтобы помнили

В июле кованные плоды приварили к дереву. Ягоды, изготовленные в Сыктывкаре, оказались на самой макушке скорбного дерева.

К созданию дерева скорби мог приложить руку абсолютно любой кузнец из любой точки мира Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К созданию дерева скорби мог приложить руку абсолютно любой кузнец из любой точки мираФото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас формируется каталог со всеми участниками акции, именами и названиями городов. Он предназначен для сопровождения самого объекта, а также будет выложен в интернет.

Предполагается, что дерево скорби установят в памятном сквере, который появится на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня». Открытие сквера хотят приурочить ко Дню защиты детей 1 июня 2019 года.

Напомним, что трагедия случилась 25 марта в Кемерове. В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Более 60 человек получили ранения.

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Губкинский университет обучит партнеров «Роснефти» из Индии
В Государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина при поддержке НК «Роснефть» начался образовательный курс по программе  «Интенсификация добычи и повышение отдачи пластов на нефтяных месторождениях»
Новости 24