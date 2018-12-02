Совладелец «Мозгобойни» объяснил предпринимателям Коми, "как развить свой проект до мирового уровня"

Вчера в Сыктывкаре в Доме дружбы народов прошел конгресс «Ты предприниматель». На этом конгрессе подвели итоги работы одноименной программы (в Республике Коми в этом году её участниками стали более 700 человек). Приглашенным звездным экспертом стал Семён Черноножкин совладелец «Мозгобойни» (одна из популярнейших интеллектуально-развлекательных игр; она проходит в 200 городах в 18 странах мира).

Перед залом местные предприниматели рассказывали о своей продукцииФото: Дарья ЮДИНА

Гостей конгресса уже на входе в зал встречали «стенды» республиканских предпринимателей, рекламировавших продукцию и рассказывающих о своем деле. Многих из них наградили на открывающей церемонии.

Несколько начинающих предпринимателей наградили на церемонии-открытииФото: Дарья ЮДИНА

Организаторы позаботились и о новичках мероприятия, подготовив стену с визитками-кубариками (маленькие отрывные листочки с клейкой стороной, стикеры). Желающие могли взять стикер и написать на нем бизнес-идею, сведения о своих навыках и контакты, а после прикрепить листочек на стену.

Для новичков приготовили стену со стикер-визиткамиФото: Дарья ЮДИНА

После официального открытия микрофон отдали Семёну Черноножкину. Совладелец «Мозгобойни» выступил с темой «Как развить свой проект до мирового уровня?!». Начало лекции вызвало смех среди участников. Бизнесмен честно признался, что не знает, как ответить на главный вопрос своей темы. Он объяснил это тем, что универсального рецепта успеха не существует.

Спикер честно признался, что не знает ответа на вопрос своей темыФото: Дарья ЮДИНА

Но есть точки, надавив на которые, можно построить успешное дело. И Семён Черноножкин рассказал (основываясь на своем опыте), на что нужно обратить внимание любому предпринимателю. Первым пунктом стало общение с клиентами:

— Хотел бы обратить внимание на непопулярную точку зрения: «Бизнес — это про людей». Я считаю, что дело с человеческим лицом просто обречено на успех. У вас в Сыктывкаре есть прекрасный пример — «Додо Пицца». Продажи заключаются в выстраивании отношений. Собирайте базы данных, чтобы общаться с людьми. Ответьте себе на вопрос: «Полезен ли я»? объяснял петербургский предприниматель.

Лекция строилась, в основном, на личном опыте "преподавателя"Фото: Дарья ЮДИНА

Вторым краеугольным камнем успешного коммерческого начинания, по мнению Семёна Черноножкина, является развитие своих сильных сторон и правильное разделение обязанностей. Предприниматель не обязан «тянуть лямку» и разбираться во всем:

— Нужно развивать свои сильные стороны, не тратя время на поднятие слабых сторон до середнячка. Середина — это путь в никуда. Знаете, каким был мой первый старт-ап? Я с девушкой хотел основать пиццерию: открыл ООО, купил все (тарелки, машинку для формирования пасты, салфетницы), оформил счет в банке — во всем разбирался сам. Только пиццерию не открыл. Я когда узнал, сколько стоит аренда, понял, что у меня таких денег нет. Уложите у себя голове: нужно разбираться не в том, как решить задачу. Если вы хороши в чем-то одном, придумайте, как заместить все остальное с помощью сотрудников, наставлял лектор.

Многие кратко записывали тезисы выступленияФото: Дарья ЮДИНА

Также совладелец «Мозгобойни» рассказал, где он споткнулся во время приобретения опыта:

— Мы слишком быстро оформили франшизу «Мозгобойни». Без собранных в систему знаний (ссылка на «облако» для франчайзи этом моя история), без хорошей клиентской базы данных (что самое главное). Спасло нас то, что себестоимость у «Мозгобойни» не такая большая, не как, например, у кофейни или салона красоты.

Вопросы из зала тоже былиФото: Дарья ЮДИНА

Выступление нельзя было назвать чистой лекцией: из зала также звучали вопросы, на которые спикер подробно отвечал. Последние минуты приглашенный эксперт посвятил способам «выращивания» бизнеса — филиалам и франшизам.