2018-12-04T14:26:02+03:00
Общество

Стало известно, когда в продаже появятся билеты на шоу Бузовой в Сыктывкаре

Окончательная стоимость билетов еще не известна
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Завтра в билетных кассах Сыктывкара должны появиться билеты на концерт Ольги Бузовой. Шоу столичной звезды должно состояться в столице Коми 15 февраля, сообщили организаторы.

Певица и ведущая Ольга Бузова обещает в рамках концертного тура приехать в Сыктывкар. Ориентировочно певица выступит в столице Коми 15 февраля. Окончательная стоимость билетов еще не известна. Предварительно озвучивается цифра в 2 тысячи рублей без учета скидок.

Организаторы сообщают, что билеты должны поступить в продажу в кассы города уже на этой неделе, а может быть: «Сегодня-завтра». Пока же билетеры отвечают недоуменным смешком: «Бузова? Нет, не слышали», - рассказали в кассе ЦУМа. А в кассе КСЦ «Ренова» отметили, что концертный зал уже начинают осаждать звонками с вопросами: «Есть ли билеты на Бузову?» Но билеты пока в продажу не поступили.

Известно также, что концерт состоится в КСЦ «Ренова». Это сцена, на которой часто выступают знаменитости в гастрольных турах. Например, 9 декабря там выступит певец Сергей Лазарев со своим новым шоу.

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