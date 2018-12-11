«Какая война? О чем речь? XXI век!» Интервью с сыктывкарцем, который прошел альтернативную гражданскую службу

В Коми завершается военный призыв. В этом году проходить срочную службу из республики отправятся около 1800 молодых ребят. Но на альтернативную гражданскую службу (АГС) попадут немногие.

И хотя замена армии для призывников в России существует уже десять лет, тех, кто использует такую возможность, по-прежнему единицы. По мнению сыктывкарца Арсения Опекана, осенью 2017 года вернувшегося с альтернативной службы, причина этого — в неосведомленности будущих призывников и препонах в военкомате.

Молодой человек прошел непростой путь, прежде чем доказал свое право отдавать долг родине без оружия в руках. Для этого ему не раз пришлось обращаться за помощью к правозащитникам и дважды пройти военную комиссию на АГС. Одну — в Сыктывкаре, где Арсению он получил отказ, а вторую в Санкт-Петербурге, где парню ответили: «Добро пожаловать в альтернативу». О том, как восприняли в военкомате отказ Арсения от армейской службы и не жалеет ли он о своем выборе, в его интервью «Комсомолке».

На альтернативной службе было временами скучно

- Арсений, почему вы выбрали альтернативную службу?

- Я понимал, что армия — это тлен. Все отслужившие знакомые рассказывали страшные вещи и не было никого, кто сказал что-то вроде: «Армия изменила мою жизнь в лучшую сторону». Единственное, чему все научились — заправлять постель и шить. Но это я могу освоить и дома. К тому же, я чувствую себя отвратительно, когда мной руководят. А в армии ты не можешь противостоять слепому приказу. Скажут тебе: «Иди и делай». А ты находишься в месте, где приказы не обсуждаются. А приказать могут все, что угодно.

Поэтому когда мама узнала, что меня забирают в армию, напомнила, мол, «есть замечательная штука под названием альтернативная гражданская служба». Углубился в изучение этой темы и понял, что это мой вариант.

- Как в результате вам удалось попасть на альтернативную службу?

- Я подал заявление на АГС в Сыктывкаре, но пропустил срок явки. В итоге прошел медкомиссию, меня признали годным и я должен был уйти в армию на срочную службу. После долгих прений и с помощью правозащитников мне все же разрешили пройти еще раз военную комиссию для АГС.

Днем Арсений убирал территорию, зато вечером садился за книжки

Оформление на альтернативную службу - затяжной процесс. Если ты простой призывник, который не против армии, то тебе достаточно пройти медкомиссию, получить отметку «годен», направление на службу и ждать отправления в армию. Все это займет немного времени. Но если ты захочешь отправиться на альтернативную службу, то нужно быть готовым к бесконечным заказным письмам и деловым перепискам с военкоматом. Каждый шаг, например, описание своих убеждений, противоречащих армии, - должен быть документально подтвержден. Письма, справки и документы аккуратно подшиваются в папку личного дела. В итоге, она распухает до невообразимых размеров.

- Как проходила комиссия на АГС?

- В назначенный день в военкомате собрались члены комиссии, чтобы решить мою судьбу. Списки с фамилиями членов комиссии есть на сайте военкомата. Когда настал день день Х, я проверил, чтобы все люди из этого списка сидели в зале. Если кто-то отсутствует, то комиссия может считаться недействительной.

На комиссии задавали самые стандартные, скучные и неинтересные вопросы. Например: «Почему не идешь в армию? Надо же мужиком быть!» Отвечаю им, что нахождение в армии не определит, мужчина я или нет. Понятие мужественности намного тоньше, глубже, многограннее и шире. Я рассказывал им про свои убеждения, которые противоречат военной службе. Для меня критерии армии неприемлемы, потому что они уничтожают личность. Я за мир и любовь! Какая война? О чем речь? XXI век! Почему мы еще воюем? Вот такой я дурак, но мне это непонятно.

Арсений старался с оптимизмом смотреть на жизнь

В итоге, после моего монолога в прохождении альтернативной службы мне отказали и со словами: «Арсений Сергеевич, вы нас не убедили! Куда хотите пойти служить?» Я ответил, что я прописан не в Сыктывкаре, а в Санкт-Петербурге, куда как раз переехала моя семья. После этого мне дали две недели, чтобы я встал на учет в военном комиссариате в Питере.

- Что стали делать, когда получили отказ?

- Поехал в Питер, пришел вставать на воинский учет. У меня снова поинтересовались, пойду ли я в армию. Я ответил, что планирую на АГС и во второй раз подал заявку. Параллельно ходил на семинары и лекции, которые организует Фонд солдатских матерей в Санкт-Петербурге. Там я получил совершенно бесплатные консультации, например, как правильно себя вести на комиссии. Я подошел к вопросу очень серьезно. Прокручивал в голове возможные вопросы, которые зададут на комиссии, и мысленно на них отвечал.

В день комиссии уже не было такого волнения, как в Сыктывкаре. Первый вопрос, который задали на комиссии: «Не передумали?» Я говорю: «Нет». Затем мне стали задавать те же самые вопросы, почему не хочу служить в армии. У меня заготовлены ответы. Я знал, что будут спрашивать, поэтому даже ни на секунду не задумывался и сразу отвечал. Думаю, что моя уверенность сыграла решающую роль. В итоге, мне дали согласие на прохождение АГС.

Почему в Санкт-Петербурге благосклонно отнеслись к моей кандидатуре, а в Сыктывкаре нет? Скорее всего, в столице Коми нужно было выполнять план по призыву, поскольку там каждый человек был на счету. В северной столице к этому времени набор был практически завершен. К тому же члены комиссии увидели мое распухшее от документов дело и поняли, что им не к чему не придраться и я настроен серьезно.

- Как проходила альтернативная служба?

- Осенью 2015-го меня распределили в поселок имени Морозова под Санкт-Петербургом на обслуживание детского лагеря. Там же мне предоставили комнату. Питался я в столовой при лагере, а вечером готовил себе ужин сам. В лагере было еще несколько альтернативщиков: мы косили траву, убирали снег, подметали территорию. Было скучно. Не покидало ощущение, что прикован к месту. Хотя я мог в выходные поехать в Санкт-Петербург к маме. Не представляю, насколько неуютно мне было бы в армии, где находишься на одном месте весь год.

В лагере Арсений круглый год убирал территорию: и летом, и зимой

Хотя в целом, жил неплохо: у меня был отпуск, невысокая зарплата и выходные. Первое время на службе было довольно сложным, не покидало ощущение потерянности и бессмысленности. Единственным утешением было прийти домой и сесть за книжки.

В таком режиме прошли два года. Вообще, альтернативная служба длится 1 год и 9 месяцев. Но я пошел учиться на факультет рекламы в Петровский колледж, а по трудовому договору учебный отпуск не идет за службу. В сентябре прошлого года служба завершилась, мне выдали военный билет в военкомате и сказали: «До свиданья!»

- Стоила ли альтернативная служба долгих комиссий, бесконечных переписок и нервов?

- Да, стоила! Если бы я не проходил АГС, я бы много чего пропустил. Во время альтернативы я познакомился с хорошими людьми, перечитал горы литературы по театру и кинематографу, пошел учиться, наконец. Уже во время учебы, выполняя домашнее задание, я снял социальный ролик, который неожиданно для меня стал финалистом всероссийского конкурса. Это, в принципе, определило мою судьбу. Я окончательно понял, что хочу заниматься кинематографом.

Наша справка

Во время альтернативной гражданской службы призывники работают в госучреждениях: больницах, домах престарелых, детских лагерях. Они живут рядом с домом и получают зарплату. По окончании АГС молодые люди получают военный билет, как и военнослужащие.

Альтернативная гражданская служба заметно отличается от военной. Место, где придется служить, определяется военкоматом. Есть счастливчики, которые могут проходить службу дома. Но нередко призывников отправляют в другие города. Бросить службу или уволиться призывник не имеет права. За это ему придется отвечать перед законом.

Заявление на прохождение АГС может подать любой молодой человек от 18 до 26 лет, который не имел отсрочек или освобождения от воинской службы и не жалуется на самочувствие.

Как оформляется альтернативная служба

Консультант правозащитной группы «Движение сознательных отказчиков от военной службы» Вилен Демин:

- В законе написано, что призывник имеет право подать заявление на АГС не позже, чем за полгода до призыва. Но можно подавать заявление и с повесткой на отправку в вооруженные силы РФ. В таком случае пишем заявлении, что отправили его с пропущенными сроками по некоторым причинам (например, незнание о существовании АГС, о сроках подачи заявления, окончательно сформировались убеждения только сейчас и так далее).

После подачи заявления вы не обязаны проходить врачей, а нужно явиться на заседание, где решат - одобрять замену срочной службы на АГС или отказать. Заявление заполняется в свободной форме. Также призывник прикладывает к ней характеристику с места учебы/работы и автобиографию. Но если забыл приложить, то ничего страшного: заявление все равно должны рассмотреть.

Если одобрили замену, то в следующий призыв молодой человек проходит медкомиссию и отправляется на место прохождения службы. АГС длится 21 месяц вместе с выходными, отпуском, свободным послерабочим временем. После окончания службы ему вручают военный билет.

Только цифры

В 2017 году всего восемь призывников из Коми подали заявление на альтернативную службу, в то время как служить в рядах армии отправились 1228 человек.