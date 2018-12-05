Стало известно имя аэропорта Сыктывкара

Проект "Великие имена России" подошел к концу. по его итогам 29 тысяч сыктывкарцев проголосовали за новое имя для столичного аэропорта. Победа досталась первому коми летчику Петру Истомину. За него проголосовали 12504 человек (42%). На втором месте – Николай Оплеснин с 8866 голосами (29%). За Юрия Спиридонова отдали на 554 голоса меньше (28%).

Справка

Истомин Пётр Анисимович (1891, с. Усть-Ухта – 29.05.1919) – участник Октябрьской революции в Петрограде, первый коми лётчик. Окончил Кронштадтскую школу бортмеханников воздушных аппаратов (1917 год). Участник Первой мировой войны. По поручению Ленина в 1918 году сопровождал аэропланы из Петрограда в Котлас. С февраля 1919 года воевал на Восточном фронте. 16 мая сбит белогвардейцами, после пыток расстрелян.