2018-12-05T09:37:16+03:00
Общество

Стало известно имя аэропорта Сыктывкара

12504 человек проголосовали за первого коми летчика Петра Истомина
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Проект "Великие имена России" подошел к концу. по его итогам 29 тысяч сыктывкарцев проголосовали за новое имя для столичного аэропорта. Победа досталась первому коми летчику Петру Истомину. За него проголосовали 12504 человек (42%). На втором месте – Николай Оплеснин с 8866 голосами (29%). За Юрия Спиридонова отдали на 554 голоса меньше (28%).

Справка

Истомин Пётр Анисимович (1891, с. Усть-Ухта – 29.05.1919) – участник Октябрьской революции в Петрограде, первый коми лётчик. Окончил Кронштадтскую школу бортмеханников воздушных аппаратов (1917 год). Участник Первой мировой войны. По поручению Ленина в 1918 году сопровождал аэропланы из Петрограда в Котлас. С февраля 1919 года воевал на Восточном фронте. 16 мая сбит белогвардейцами, после пыток расстрелян.

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