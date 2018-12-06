2018-12-06T11:26:43+03:00
Общество

Нужно вовремя чистить от снега: водители Ухты против посыпки дорог солью

Автомобилисты Коми создали петицию, в которой предлагают не использовать при уборке улиц вредные реагенты
Ольга СОЛОВЕЙ
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Петицию поддержали 138 человекПетицию поддержали 138 человекФото: Архив "КП"
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Жителей Ухты не устраивает состояние городских дорог зимой. Свое недовольство они выразили в петиции, размещенной на сайте «Российской общественной инициативы». Горожане просят не использовать песчано-соляные и другие подобные смеси и реагенты для обработки улиц зимой.

- Дороги достаточно чистить вовремя от снега, а опасные участки посыпать гранитной крошкой, которую можно использовать многократно, - говорится в петиции.

Ухтинцы не понимают, о какой безопасности дорожного движения может идти речь, если «фары, номерные знаки, боковые стекла и зеркала заднего вида автомобиля залиты грязью, которой посыпают дороги».

- В вечернее и ночное время обзор равен нулю. Жижа под колесами не улучшает управляемость автотранспортом. Также наносится вред окружающей среде, государственному и личному имуществу, - считают ухтинские автомобилисты.

За два дня петицию подписали 138 человек. Для рассмотрения решения на федеральном уровне осталось 5850 голосов. Проголосовать можно до 5 декабря 2019 года. Если инициатива наберет необходимое количество голосов, то она автоматически отправится на обсуждение общественной комиссии Республики Коми, в которую входят депутаты, члены общественных палат и представители общественных объединений. В течение двух месяцев они должны будт подготовить экспертное заключение.

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Из бюджета республики средства также будут выделены на господдержку сельского хозяйства, содержание, капремонт и реконструкцию автомобильных трасс и меры соцподдержки для отдельной категории граждан в связи с переходом на новую систему обращения с ТБО (подробнее)

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