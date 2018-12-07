В Сыктывкаре появился огромный новогодний шар

Сыктывкар продолжает преображаться в преддверии Нового года. Но если жители столицы Коми уже привыкли к иллюминации на улице Коммунистическая и ледовому городку на Стефановской площади, то в этом году для них приготовили сюрприз.

Сегодня на площадке "под часами" закончили устанавливать огромный светящийся шар в виде новогодней игрушки. Как объяснил главный архитеткор столицы Коми Владимир Рунг, идею украшения города иллюминацией в этом году решили воплотить по-новому.

Горожане уже делают с ним селфиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Задумка с шаром появилась, чтобы город выглядел нарядным, а у жителей были положительные эмоции. А площадка "под часами" - одно из центральных мест города. Здесь много автомобилей и пешеходов. Так что это было самое логичное место для такого крупного и яркого объекта. Его поставили в рамках социального партнерства, - уточнил главный архитектор Сыктывкара.

Новогодний шар простоит в городе до весныФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Шар собрали за четыре дня и приобрели в рамках социального партнерства. Уберут его ближе к весне. Внутри конструкции расположены скамейки, на которые можно сесть и сделать запоминающиеся фотографии.

В высоту конструкция достигает 5 метровФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Также Владимир Рунг попросил горожан бережнее относиться к конструкции, так как она очень хрупкая.

Шар очень хрупкийФото: Ольга СОЛОВЕЙ

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